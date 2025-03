Folket vil ha fiskeforbud i Oslofjorden, og de vil ha det nå

Oslofjorden har i flere tiår vært offer for overfiske, forurensning og økosystemsvikt.

Jeg har selv dykket i fjorden for å ta det i øyesyn. Situasjonen er dramatisk.

Vi risikerer at hele økosystemet kollapser. 90 prosent av torsken er borte. I et opprop har flere av Norges fremste eksperter på fjorden krevd drastiske tiltak, inkludert å frede store deler av fjorden mot fiske .

Une Bastholm Une Bastholm er stortingsrepresentant for MDG. (Annika Byrde/NTB)

I en ny undersøkelse sier nå nesten 8 av 10 ja til dette.

Dette er en krystallklar bestilling til regjeringa om å gjøre det som trengs for å redde fjorden. Jeg håper statsminister Jonas Gahr Støre merker seg disse tallene.

I år etter år har folk sett hvordan vegetasjonen i fjorden har endret seg samtidig som fisk og fugleliv har forsvunnet. Nå må vi starte jobben med å bygge opp igjen det ødelagte økosystemet og få torsken, blåskjellene, tangen og ålegresset tilbake. Det er fortsatt mulig å snu utviklingen.

Regjeringa har sendt ut et forslag om nullfiskesoner på høring. Men hovedjobben gjenstår: Tiltaket må gjennomføres.

Denne undersøkelsen viser at regjeringa vil ha bred folkelig støtte til et forslag om fredningsområder. For å si som Lars Monsen «jeg bor jo faktisk ved Oslofjorden selv, men jeg ville ikke nøle med å klappe hvis det ble innført et forbud mot fiske».

Jeg mener regjeringa må sørge for at dette kommer på plass allerede før sommeren. Vi har ingen tid å miste.

Ja, det er selvsagt viktig at fiskere som rammes kompenseres skikkelig. For dem er dette en tøff situasjon som de ikke har ansvaret for.

Oslofjordens kollaps skyldes mange tiår med dårlig miljøpolitikk. Nå er det helt nødvendig å gi økosystemet mulighet til å hente seg inn igjen.

På sikt vil alle vinne på et slikt tiltak - også fiskerinæringen.

Et fiskeforbud ikke redder ikke fjorden alene, det må kombineres med tøffere tiltak for å redusere nitrogenutslipp og forurensing og stanse nedbyggingen av strandsone og kystnatur.

Staten må stille opp med finansiering av renseanlegg for nitrogen slik MDG har foreslått i årevis.

Det må ikke gis flere tillatelser til store nye nitrogenutslipp, slik Ap-gjorde i fjor vinter da sprengstoffprodusenten Chemring Nobel fikk lov til å øke utslippene kraftig.

Med så stor støtte hos folk har jeg nå tro på at vi endelig kan få en politikk som kan snu den negative trenden og starte restaureringen av en rik og levende fjord.