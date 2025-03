Nei, fagskolene bør ikke utdanne yrkesfaglærere

Nylig lanserte regjeringen «Fagskolemeldingen», som tar mål av seg til å gjøre fagskolene bedre i stand til å bidra til Norges framtidige kompetansebehov. Det heier vi på.

I Dagsavisen torsdag 20. mars tar Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd, til orde for at fagskolene skal utdanne yrkesfaglærere til videregående skole.

Vi mener det er bedre å utnytte den yrkesfaglærerutdanningen vi har ved universiteter og høyskoler, og vil trekke fram tre grunner til dette.

Anna Hagen Tønder. (Siv Tonje Sperati Håkensen, OsloMet.)

Den første grunnen er at yrkesfaglærere trenger høy pedagogisk kompetanse.

Frafallet i videregående skole er en vedvarende utfordring, spesielt i yrkesfagene. Hovedårsaken til frafall er at mange elever på yrkesfag har svake forkunnskaper.

---

Fakta om fagskoler

Fagskoleutdanning er på nivået over videregående skole. Det kalles også høyere yrkesfaglig utdanning. Her blandes teori og praksis.

For å komme inn på fagskole må man ha bestått vgs., eller ha realkompetanse. Det fleste utdanningene krever også fag- eller svennebrev.

Fagskole er mer desentralisert enn høgskole og universitet. Det finnes et stort antall nett- og samlingsbaserte utdanninger, ofte tilgjengelig som deltidsstudier. Det betyr at fagskoleutdanninger ofte er tilpasset slik at man kan være i full jobb samtidig.

Kilde: Utdanning.no

---

Samtidig er det også elever med gode skoleprestasjoner og store ambisjoner som velger yrkesfag.

De skal legge opp undervisning for elever med svært ulike forutsetninger, både i klasserom og på verksted. Dette stiller store pedagogiske krav til yrkesfaglærerne.

I tillegg skal de bidra til at alle elevene får gode og relevante praksisplasser i arbeidslivet.

Det betyr at rekruttering og utvikling er viktigere enn pedagogisk kompetanse i fagskolene.

Dette er noen av grunnene til at det i dag kreves høyskole- eller universitetsutdanning for å bli yrkesfaglærer, i likhet med for resten av grunnskolen og videregående skole.

Så hvorfor kan ikke fagskolene utdanne yrkesfaglærere? Svaret er at selv om Fagskolemeldingen legger opp til at også fagskolene skal utdanne på høyere nivå enn i dag, så er meldingen tydelig på at den utdanningsfaglige kompetansen ikke må være så høy at den gjør rekruttering og utvikling vanskelig.

Den andre grunnen er at yrkesfaglærerutdanningen bør være både forskningsbasert og erfaringsbasert.

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet har vi ansatte med fag- og svennebrev, mange års yrkespraksis og lang erfaring som yrkesfaglærere i videregående skole. Andre ansatte har doktorgrad innenfor sosiologi eller spesialpedagogikk.

Fagskolene, derimot, skal nettopp ikke være forskningsbaserte.

Christen Krogh. (Benjamin A. Ward, OsloMet)

Den tredje grunnen handler om egenart og samfunnsoppdrag.

Yrkesfaglærerutdanningen er en profesjonsutdanning. Kvalifiseringen foregår dels i utdanningsinstitusjonene og dels i arbeidslivet gjennom praksis.

En nyutdannet lærer er ikke ferdig utlært, og kvalifiseringen fortsetter gjennom opplæring i arbeidslivet og ulike former for etter- og videreutdanning.

Fagskolene derimot, skal ifølge Fagskoleloven gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet, uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskolemeldingen legger opp til en tydeligere arbeidsdeling mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Skal fagskolene også utdanne til profesjonen yrkesfaglærer, så undergraves denne arbeidsdelingen, og samtidig et viktig premiss for fagskolemeldingen.

Å legge yrkesfaglærerutdanningen til fagskolene vil ikke bidra til at fagskolene blir en viktigere bidragsyter for kompetanse i Norge.