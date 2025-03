Nav fortjener vel kred for å ta brukerne på alvor?

Den 18. mars skrev Janniche Brustad i et innlegg i Dagsavisen at «Nav trenger å være tett på brukerne, ikke ansette enda en direktør som bare jobber byråkratisk – med tall og statistikker».

Hun var dessuten kritisk til lønna. Direktørlønna er høy, det er jeg enig i, men selv har jeg mer behov for å kommentere selve satsingen som Nav ønsker å gjøre.

Brukeropplevelse i Nav-sammenheng er veldig mange ting. Det handler om at digitale tjenester skal kunne brukes av meg som er blind og jobber i Nav og andre med eller uten «annerledes behov».

Det handler om utbetaling av dagpenger og brillestøtte til barn, om tilgjengelighet for bevegelseshemmede i Navs lokaler – og veldig mye annet.

De fleste kommer i kontakt med Nav i løpet av livet, ja på sett og vis gjør alle det. Det er journalister, politikere, mennesker med kognitive utfordringer og mennesker i ekstremt sårbare livssituasjoner.

Men det er også mange som fyller ut en digital søknad og klarer seg fint. Alle disse menneskene får en opplevelse i møte med Nav.

Skulle du kun trodd på media og hva som sies i sosiale medier, kan du lett få inntrykk av at alt er helt skakkjørt.

Noen har forferdelige opplevelser, vi vet at mange har gode opplevelser og noen har kanskje bare et kort møte med digitale tjenester og tenker mindre over kontakten med Nav.

Alle har en opplevelse; altså en opplevelse som bruker av det Nav har ansvar for.

Nav er en stor offentlig organisasjon, og det er garantert ting som kan kritiseres. Kritikk er bra – og jo mer konstruktiv kritikken er, desto mer verdifull er den.

Janniche Brustad mener vi i Nav må ta til oss det brukere forteller i ulike fora. Det er jeg helt enig i. Samtidig tenker jeg at det som faktisk kommer i media ikke alltid representerer hele sannheten.

Ingen skal dømme et ærlig forsøk på å ta samfunnsoppdraget vårt på alvor.

Selv fikk jeg møte helsevesenet for noen år siden og jeg kan ikke få fullrost leger, sykepleiere, portører og andre jeg møtte. Min erfaring betyr ikke at helsevesenet er perfekt, men skulle du kun trodd på media og hva som sies i sosiale medier, kan du lett få inntrykk av at alt er helt skakkjørt.

Noen har forferdelige opplevelser i møtet med helsevesenet og Nav. Det har vi ansatte selvsagt plikt til å prøve å gjøre noe med.

Jeg kjenner mange saksbehandlere på Nav-kontor. De gjør så godt de kan i en utfordrende hverdag. Jeg blir rett og slett lei meg når noen fastslår at brukere nærmest som hovedregel trakasseres eller behandles dårlig.

Det er dårlig gjort mot mange som gjør alt de kan for å møte mennesker med respekt og empati.

Det er komplisert å tilpasse et så bredt tjenestetilbud som Nav forvalter til mennesker med så ulike preferanser, forutsetninger og behov. Jeg tenker at Nav er en foregangsinstitusjon som faktisk setter på dagsorden at vi vil gjøre det best mulig for de som skal bruke oss.

Jeg sier oss, for jeg er en av de som er så heldig at jeg skal få være med i den nye avdelingen for brukeropplevelse. Det føles verdifullt, og jeg synes en satsing av denne typen er spennende og viktig.

Det kan selvsagt hende at ting viser seg å fungere annerledes enn det som var hensikten, men ingen skal dømme et ærlig forsøk på å ta samfunnsoppdraget vårt på alvor.

De aller fleste som jobber i Nav befinner seg på «grasrota».

Nav har mange interne brukere (ansatte), og dette hører også med i den nye avdelingen. Tenk om eksempelvis IT-systemene som brukes internt blir mer universelt utformet. Da kan flere med funksjonsnedsettelser ansettes. Det samme gjelder utformingen av kontorer og mye annet.

Brustad skriver at «Nav trenger ikke en direktør som dette for å skjønne hvordan hverdagen til brukere er. De trenger ansatte som kommer seg ned på grasrota».

Vet hun egentlig hvor komplisert det totale Nav-ansvaret er?

For det første tenker jeg at de aller fleste som jobber i Nav befinner seg på «grasrota». For det andre tenker jeg at en avdeling som jobber med brukernes opplevelser nettopp er et initiativ for å gjøre noe med det som kritiseres.

