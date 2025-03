Skal vi tilbake til helvete?

Vi sitter rystet, og teamet vårt er sterkt preget av alt som skjer i verden. Vi frykter konsekvensene etter at Trump-administrasjonen fjernet over 80 prosent av programmene til USAID.

Det hyggelige Risk-spillet på hytta, er byttet ut med en live-versjon med diktatorer. Der er brikkene levende mennesker, slik menneskene bak hvert eneste tall jeg nå skal ramse opp er.

Med et pennestrøk kan Donald Trump skape en katastrofe som vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Den kostet anslagsvis 72 millioner mennesker livet og var den dødeligste konflikten i menneskets historie. Kan Donald Trump sitt pennestrøk bli den dødeligste handlingen i menneskets historie?

I 2005 rapporterte UNICEF at hvert 15. minutt døde det et barn av hiv/aids i Zimbabwe. Ett av fire barn mistet én eller begge sine foreldre.

2002 i Bulawayo, Zimbabwe – fra mitt reisebrev: Anna er en vakker 29-åring. Hun har akkurat mistet mannen sin og har to små barn. «Den er positiv, Yngi». Tårene triller nedover kinnene. «Hva med barna mine? De kan ikke gravlegge meg også?». Jeg holder rundt henne, hun hikster. Den travle gaten flyter plutselig lydløst. Jeg kjenner meg svimmel. Jeg kan ikke miste henne også. «Nå begynner du på medisiner og hvem vet, om noen år har de mye bedre medisiner på markedet. Det er mye forskning, Anna! Vi skal få til dette!».

Den laveste gjennomsnittlige forventede levealderen i Zimbabwe i moderne tid, ble registrert rundt 2007, da den falt til omtrent 37 år for menn og 34 år for kvinner.

Dette var hovedsakelig på grunn av den alvorlige hiv/aids-epidemien, Vi gravla flere ganger i uken; to meter dyp, to meter lang. Noen ganger så veldig mye mindre. I 2005 rapporterte UNICEF at hvert 15. minutt døde det et barn av hiv/aids i Zimbabwe. Ett av fire barn mistet én eller begge sine foreldre.

Det er blitt lagt ned et massivt arbeid og det har skapt store resultater. Nå kan denne utviklingen med Trumps pennestrøk reverseres.

Fra mitt reisebrev i 2003: «Begravelse til lille Williams pappa. Det er ikke engang plass til å gå mellom gravene. Rett ved siden av meg er det smale, dype hull i bakken som ligger klare for de neste, som kommer i løpet av dagen. Lenger bort på sletten står et annet begravelsesfølge og jeg hører prestens ord tydelig. Foran oss ligger gravene så tett at vi må stå oppå et trettitalls graver. Bare rundt oss ligger tusenvis, bortover sletten titusener. Kirkegården utvides stadig».

Etter 2004 begynte levealderen å øke igjen, takket være bedre tilgang til antiretroviral behandling og forbedrede helsetjenester, gjennom blant annet USAID. I dag er den forventede levealderen i Zimbabwe betydelig høyere, rundt 62–65 år per 2024.

Det såkalte «95-95-95-målet» er et globalt initiativ fra UNAIDS for å bekjempe hiv/aids og eliminere sykdommen som en folkehelsetrussel innen 2030.

Målet innebar at innen 2025 skulle 95 % av alle personer med hiv være diagnostisert, 95 % av de diagnostiserte skulle få antiretroviral behandling og 95 % av de som får behandling, skulle ha en ikke sporbar virusmengde. Det betyr at de ikke kan overføre viruset videre.

I dag kan de arbeide, være mor, far og bli friske på medisinene. Uten behandlingen vil de mest sannsynlig utvikle aids og dø.

Zimbabwe oppnådde sitt 95-95-95-mål i 2022, tre år før tidsfristen. Det er blitt lagt ned et massivt arbeid og det har skapt store resultater. Nå kan denne utviklingen med Trumps pennestrøk reverseres.

For Zimbabwe vil det ha enorme konsekvenser. USAID støttet helse- og landbruksprogrammer med opptil 360 millioner dollar årlig. 1,2 millioner mennesker på antiretroviral-behandling er avhengige av denne støtten.

I dag kan de arbeide, være mor, far og bli friske på medisinene. Uten behandlingen vil de mest sannsynlig utvikle aids og dø.

Kuttene har allerede ført til at helsepersonell ikke får utbetalt lønn. Det vil også gå utover barns skolegang når mor eller far ikke lenger kan betale skolepenger.

Over 1.600 offentlige sykehus og klinikker mottok medisinsk utstyr og teknisk støtte via hjelpeprogrammet PEPFAR. Finansieringen dekket også screening for tuberkulose (TB), blodprøver og resirkulering av ART-medisiner. Zimbabwe mottok tidligere over 200 millioner dollar årlig fra PEPFAR.

Brått er midlene kuttet, uten en plan for utfasing. Det kaster de aller fattigste ut i et mørke.

Det vil gi store følger for helsesektoren i landet. Kuttene har allerede ført til at helsepersonell ikke får utbetalt lønn. Det kan føre til bemanningskrise, men det vil også gå utover barns skolegang når mor eller far ikke lenger kan betale skolepenger. Det vil skape enorme ringvirkninger.

Tre millioner mennesker kan dø av hiv og 10 millioner nye hiv-tilfeller vil kunne oppstå sa WHOs toppsjef, Tedros Adhanom Ghebreyesus i forrige uke.

Det kan også bety en drastisk økning fra dagens nivå på rundt to millioner årlige dødsfall fra tuberkulose og malaria. TB og malaria er blant de største dødsårsakene globalt, og behandling redder millioner av liv hvert år. Det understreker hvor viktig bistand, forskning og behandlingstilgang er.

Jeg vet eksakt hvordan de likhusene så ut. Det var ikke plass og døde kropper ble stablet utenfor.

Konsekvensene vil også sette klimatiltak på vent. Nedtrapping i tiltak mot tørke, tiltak for matsikkerhet og nødhjelp øker antall klimaflyktninger.

Det er konsekvensene av å rive verdens grunnmur, for å bygge Trumps penisforlenger på sand og bruke motorsagen på våre humanitære forpliktelser.

Da jeg bodde i Zimbabwe var jeg opptatt av å formidle at det var ansikter og liv bak alle de dystre tallene. I 2022 sultet 38 millioner i den sørlige delen av Afrika. I årene jeg bodde der, døde om lag en million zimbabwere av aids. Skal vi nå tilbake til helvete?

For det var det det var. Jeg vet eksakt hvordan de likhusene så ut. Det var ikke plass og døde kropper ble stablet utenfor. Strømmen kom og gikk og lukten innenfor veggene forsvinner aldri fra minnet.

Jeg snakket med Anna på telefonen da nyheten om USAID kom. Hun var så forferdelig lei seg.

USAID har gjennom samarbeid med mange organisasjoner skapt enorme forskjeller. Sabona er en liten organisasjon som er «hands on». Vi er en del av befolkningen. Vi kan derfor stille oss bak de som frykter denne katastrofen på grunnlag av data og de erfaringer vi gjør.

Jeg snakket med Anna på telefonen da nyheten om USAID kom. Hun var så forferdelig lei seg. Hun er i dag en ung bestemor på 52 år, jobber og er frisk på grunn av ART-medisiner. Om kort tid kan tilbudet om medisiner forsvinne.

«Yngi, Hva skal skje med meg nå? Jeg har fått kreft». Jeg tenker tilbake til da vi sto sammen i hennes verste mareritt i 2002. Jeg må tenke litt før jeg skal svare: «Anna, dette skal gå bra. Dette skal vi få til sammen. Det er alltid ny forskning, nye ledere, om noen år...».

USA og bistand

USAs bistandsbudsjett er rundt 70 milliarder dollar. Norges bistandsbudsjett var på 52,7 milliarder kroner, noe som utgjorde 1,01 prosent av landets brutto nasjonalinntekt (BNI), mot 0,24% for USA.

PEPFAR (The President’s Emergency Plan for AIDS Relief) ble startet av president George W. Bush. USA har siden 2006 bidratt med over 1,7 milliarder dollar for å styrke helsevesenet og støtte personer med hiv.

ARV (Antiretrovirale medisiner) er medisiner som kan bremse spredningen av hiv -viruset i blodet, slik at utviklingen av aids kan holdes i sjakk og immunforsvaret ikke svekkes så raskt.

HAART (også ofte omtalt som ART) er en forkortelse for kombinasjonsbehandlingen Highly Active Antiretroviral Therapy.

