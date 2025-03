Ja til konsekvensutredning betyr ikke «drill baby drill»

Høyres landsmøte vedtok at vi ønsker en konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Det betyr ikke «drill, baby, drill» slik enkelte fremstiller det. Hilde Nagell og Ole Jacob Broch, rådgivere i Tankesmien Agenda hevder i en kommentar i Dagsavisen at Høyre er i ferd med å snuble tilbake i fortiden.

Ove Trellevik, Høyre (Privat)

Høyre har alltid anerkjent at LoVeSe området har svært høy biologisk verdi. Rundt 70 prosent av all fisk i Barentshavet har vært innom området i løpet av sitt liv i havet.

Høyre kommer aldri til å ofre fiskeriene eller andre miljøverdier i området.

Det er ingen automatikk i at et område blir åpnet for petroleumsvirksomhet etter en konsekvensutredning.

En konsekvensutredning vil garantert avgrense det aktuelle området for petroleumsaktivitet betydelig. For eksempel ble Skagerrak, Trøndelag Øst, de kystnære områder i Nordland IV og V ikke åpnet etter konsekvensutredningen i 1994.

Det er dermed ingen grunn til å frykte en konsekvensutredning.

Norsk oljevirksomhet har levd side om side med fiskerinæringen i 50 år. Høyres ambisjon er at det skal vi også gjører de neste 50 årene. Verden er i en anstrengt geopolitisk situasjon. Fortsatt er EU avhengig av gass fra Russland, USA, Afrika med flere.

Ifølge Rystad Energy vil norsk gassproduksjon uten nye funn falle med rund 35 prosent i 2035, 60 prosent i 2040 og 90 prosent i 2050.

I tillegg skal EU frigjøre seg fra Russisk gass i 2027.

Skal Norge opprettholde sin posisjon som sikker og trygg energileverandør til EU må vi snarest starte leting etter mer gass på Norsk sokkel.

En konsekvensutredning er ikke bare en samling av fagrapporter. Det er også en demokratisk prosess. Den gir alle berørte interesser mulighet til å komme med innspill tidlig, slik at de får innflytelse på hva som må utredes og omfanget av arbeidet.

Dersom konsekvensutredningen og ressurskartleggingen gir grunnlag for det, kan regjeringen legge frem en anbefaling for Stortinget om åpning av et areal for olje- og gassaktivitet.

Anbefalingen kan sette krav om hvordan seismikk, leteboring, utbyggingsløsninger og likende skal foregå. Gitt noe areal åpnes for olje- og gassaktivitet, vil myndighetene inkludere dette arealet i fremtidige konsesjonsrunder.