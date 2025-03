Bevar postbudet – de er viktige for beredskapen

Mette Nord, leder i Fagforbundet Mette Nord er leder i Fagforbundet. (Heiko Junge/NTB)

Postens nettverk av postbud i hver krik og krok av landet er viktig for det norske samfunnet. Posten er den eneste virksomheten som når frem til alle landets husstander og virksomheter hver uke.

Fremtidens posttjenester handler ikke bare om brev. Det handler om samfunnsbygging og trygghet.

I desember i fjor leverte det regjeringsoppnevnte Postutvalget sin rapport. Utvalgets flertall foreslår at postombæringen, slik vi kjenner den i dag, bør avvikles og at de aller fleste innbyggerne skal hente posten sin på et postpunkt eller post-i-butikk.

Vi står nå ved et veiskille, der postlevering hjem til folk kan bli historie.

Dersom regjeringen følger anbefalingene fra Postutvalget, vil det etter vårt syn gi økte kostnader på andre deler av statsbudsjettet og ikke minst representere tapte muligheter på flere samfunnsområder.

I stedet kan det landsomfattende nettverket av postbud spille en rolle for håndtering av demografiutfordringene og være en effektiv kanal til landets mer enn 600.000 «ikke-digitale» innbyggere. Samtidig er evnen til å nå alle husstander i alle deler av landet viktig for beredskapen.

I en verden der nye tjenester stort sett er digitale, er verdien av de fysiske menneskemøtene enda større.

Postens betjente nettverk av folk, systemer, distribusjonspunkter og kjøretøy sikrer forutsigbare leveranser til innbyggere over hele landet.

I Norge blir det stadig flere eldre. Posten har, i samarbeid med KS og åtte kommuner, utviklet og testet en tjeneste der postbudet ukentlig kommer med posten og informasjon fra kommunen på døren til alle over 75 år.

Resultatene viser at rundt 90 prosent leser nyhetsbrevet og 40 prosent av mottakerne deltar på aktiviteter de får vite om via nyhetsbrevet. Dette er et eksempel på en tjeneste som bygger ny samfunnsnytte og som enkelt kan legges inn i det nasjonale postbudnettverket og tilbys alle landets kommuner.

I en verden der nye tjenester stort sett er digitale, er verdien av de fysiske menneskemøtene enda større. Med Postens unike tillit i befolkningen er tanken at eldre, ofte ikke-digitale, mennesker vil kunne oppleve større trygghet, bli sett og at dette på sikt kan bidra til at den enkelte kan bo hjemme lenger.

De kommunale tjenestene er allerede svært presset på ressurser og mangel på folk.

Samarbeidet mellom KS og Posten viser hvordan aktører på tvers av sektorer kan skape nye løsninger som utnytter samfunnets ressurser på en bedre måte. Det kan avlaste de kommunale tjenestene og bidra til å skape attraktive lokalsamfunn.

Postutvalget foreslår ikke bare å avvikle postbudene, men også å la være å innføre denne dørterskeltjenesten. De foreslår i stedet at landets 357 kommuner selv skal finne tid og ressurser til å anskaffe liknende tjenester, enten gjennom eksisterende kommunale tjenester som hjemmetjenesten, eller fra kommersielle aktører.

De kommunale tjenestene er allerede svært presset på ressurser og mangel på folk, så vi synes det er en dårlig løsning å legge dette over på kommunene.

Vi stiller også spørsmål ved det kommersielle grunnlaget for slike tjenester i de store delene av landet som er tynt befolket. I tillegg vil det kunne gi svært ulike løsninger for de eldre og ikke-digitale.

Dette handler ikke om å redde Posten, det handler om å drive klok samfunnsbygging.

Posten er viktig for landets logistikk, mobilitet, beredskapsevne og for at vi kan løse flere av utfordringene vi har i samfunnet. Dagens postbud bidrar til et fysisk beredskapsnett i alle kommuner, de ivaretar arbeidsplasser i distriktene og bidrar til sterke lokalsamfunn og lokalt næringsliv.

Vi oppfordrer derfor regjeringen til å bruke de dyktige postbudene i hele landet til noe som virkelig er til nytte for samfunnet – fremfor å legge ned et nettverk som vanskelig kan bygges opp igjen.

Levering av post til postkassen en gang i uken til alle som trenger det, sammen med en dørterskeltjeneste til alle våre eldre, kan realiseres uten økte kostnader over statsbudsjettet.

Det kan faktisk gi en betydelig innsparing mot hva staten i dag kjøper av tjenester fra Posten. Dette handler altså ikke om å «redde» Posten, det handler om å drive klok samfunnsbygging for dagens og framtidens utfordringer.

Arbeidskraften må brukes mest mulig effektivt, og det er vanskelig å se for seg et bedre eksempel på at velferdsstaten evner å kombinere flere oppgaver til beste for en av våre mest sårbare innbyggergrupper.

Fordelen er stor, risikoen lav. Derfor bør regjeringen kjenne sin besøkelsestid, bruke muligheten til å etablere en dørterskeltjeneste og opprettholde postombæring en dag i uken.

