Vil de ha et «mannetog»? Da får de arrangere et, da

Undertegnede og Kristin Lode (FrP) møttes mandag til debatt på Dagsnytt18 etter feminisme-diskusjonen i Dagsavisens spalter. Vi ble åpenbart ikke enige.

Lode understreker i et nytt innlegg hos Dagsavisen at feminismen har blitt en ideologisk pakke med føringer hun ikke kan stå inne for.

Hva Lode ønsker å kalle seg for, får stå for hennes regning, faktum er likevel at beslutningsgrunnlaget hennes er feilslått.

Feminister kjemper ikke mot menn som mennesker. Vi kjemper mot patriarkatet, som manifesterer seg på vei hjem fredag kveld, skolejenter med filosofipensum uten en eneste kvinne nevnt, «hør her jenta mi» i styrerom, 8% mindre på lønnsslippen og nok et henlagt brev fra politiet.

Feminister anerkjenner at menn også lider under patriarkalske og konservative verdier.

Det er denne tilstanden som er den unektelige grunnmuren i feminismen. Det er mennene som mater denne tilstanden, vi kritiserer. Vi kjemper mot mannlig overmakt, akkurat slik som våre formødre.

Feminister anerkjenner at menn også lider under patriarkalske og konservative verdier. Den patriarkalske og konservative mannsrollen skaper et enormt press - alt fra prestasjon, maskulinitet, psyke, utseende og forsørgerevne.

Vi mener at verdien til menn ikke ligger i hvor mye de tar i benk eller hvor mye de tjener. Verden blir et friere sted for alle, om menn tillater seg selv å hvile, falle, skjelve, gråte. Vi skal ta dem imot.

Menn etterlates av sine egne.

Lode hevder feminister betrakter menn som en homogen og privilegert gruppe. Men det er tvert imot mannsbevegelsen som stadig prater om menns utfordringer med et majoritetsperspektiv, som om menn er en homogen gruppe.

Minoritetsperspektiver ekskluderes, og i mange tilfeller neglisjeres normbrytende menn fra samtalen. De etterlates av sine egne.

Man ser i mange miljøer at skeive menn, svarte menn eller menn med funksjonsvariasjoner latterliggjøres og mobbes. Det være seg på TikTok eller i skolegården. «Skjellsord knyttet til homofili og hudfarge brukes på en særegen måte blant unge gutter» sier Doktorgradsstipendiat Elise Margrethe Vike Johannessen i en artikkel hos Kilden.

Menn er helt klart ikke en homogen gruppe, men hvorfor fører mannsforkjempere sin kamp som om de er det? Hvorfor får ikke alle være med?

En god anledning til å belyse menns utfordringer er på Mannsdagen. Et Mannsdag arrangement fra 2022 hadde følgende på plakaten: Gi innspill til Mannsutvalget, Kroppspress blant menn, Tro og religion.

Det påfølgende året var dette på plakaten: Menns psykiske helse og voldsutsatte menn.

Begge disse arrangementene var arrangert av norske, feministiske organisasjoner.

Lode hevder at det ikke er overraskende at menn ikke møter opp på mannsdagen, når retorikken fra feminister mot menn er så hard. Men det stemmer jo ikke – her har jo feminister kommet sammen for å skape gode samtaler om og med menn.

Lode skriver «Jeg tror heller ikke en eneste mann forventer eller vil at kvinner skal kjempe «kampene for dem».

Det inntrykket er det vanskelig å kvitte seg med, når man hver kvinnedag får høre «Hvor er mannetoget da?». Da ligger det helt klart en antydning der om at et tog burde vært arrangert også for dem. Men da må de organisere det toget da.

Feminister kjemper for frigjøring for alle. Kvinner har organisert seg lenge, fordi vi har måttet. Menn må nå ta hovedansvaret i sin egen kamp.

Som Lode skriver – «menn har ikke den samme historiske erfaringen med å organisere seg som kvinner». Nettopp derfor bør de heller enn å svartmale bevegelsen vår, la seg inspirere av den. Frigjør dere selv.

Vi heier.