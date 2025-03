Mindre skjerm i skolen vil ekskludere mange elever

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) uttalte denne uken til Dagsavisen at hun ønsker å begrense bruken av digitale læremidler for de yngste skolebarna. Hun mener at de lærer best med fysiske bøker og har derfor bedt Utdanningsdirektoratet vurdere om digitale ferdigheter fortsatt skal være en grunnleggende ferdighet i norsk skole.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fortalte på Dagsavisen Politisk pub at hun vil ha flere bøker og mindre skjerm til de yngste skolebarna. (Kjell Werner)

Men hvordan kan dette kalles en inkluderende skole når vi vet at digitale læremidler er avgjørende for elever med lese- og skrivevansker?

Å begrense bruken av disse verktøyene kan i realiteten ekskludere en stor elevgruppe fra å kunne delta på lik linje med sine medelever.

Studier viser at det ikke er forskjell på utviklingen av skriveferdigheter mellom håndskrift og tastatur i begynneropplæringen (Utdanningsforskning.no). Det betyr at begge metoder kan brukes for å støtte elevenes skriveutvikling.

For elever med dysleksi og andre lese- og skrivevansker er digitale læremidler ofte forskjellen mellom å kunne delta i undervisningen eller ikke.

For Dysleksi Norge har det vært en seier å se elever med dysleksi sitte i klasserommet og utforske bokstaver og skriving fra første skoledag.

De har kunnet bruke digitale læremidler på lik linje med sine medelever, noe som har bidratt til økt mestring og motivasjon. Metoden «Å skrive seg til lesing» har vist seg å være spesielt nyttig for elever med lese- og skrivevansker. Ved bruk av tastatur og talesyntese får elevene umiddelbar tilbakemelding, noe som kan styrke både mestringsfølelse og læring.

Skal ikke lærerne være sjef i eget klasserom?

Samtidig viser en studie fra Nynorsksenteret at bruk av for eksempel nettbrett kan føre til mindre samhandling mellom lærer og elev, noe som kan påvirke lærernes evne til å fange opp elevenes faglige behov.

Men studien viser også at lærernes perspektiv på bruk av nettbrett i begynneropplæringen viser en bevissthet om når, hvor mye og i hvilke aktiviteter nettbrett skal brukes i undervisningen.

Så hvor har det blitt av kunnskapsministerens tro på lærernes faglige vurderinger?

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de vil satse på læreren, men hvorfor får de da ikke tillit til å velge de læremidlene som fungerer best for sine elever?

Digitale læremidler handler ikke om skjermtid for skjermtidens skyld – det handler om like muligheter for alle elever, uansett forutsetninger.