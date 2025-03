Feil medisin mot lærerflukt, Nordtun!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søkertallene til lærerutdanningene har falt dramatisk de siste årene, samtidig som stadig flere ukvalifiserte lærere underviser våre barn og unge.

Nylig presenterte ministerne i Kunnskapsdepartementet, Sigrun Aasland og Kari Nessa Nordtun, sin løsning for å få flere til å ville bli lærere: De vil endre lærerutdanningene.

Kunnskapsminister (Ap) Kari Nessa Nordtun Regjeringen og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun hopper bukk over det viktigste spørsmålet, mener Helle Christin Nyhuus. (Rodrigo Freitas/NTB)

Selvfølgelig er vi positive til å gjøre lærerutdanningene bedre, men dette er feil medisin for å rekruttere og beholde flere lærere. Regjeringen hopper bukk over det viktigste spørsmålet: Hvorfor ønsker ikke unge å bli lærere, og hvorfor slutter så mange etter kort tid?

Vi mener løsningen er åpenbar: Skal vi rekruttere og beholde lærere, må vi gjøre yrket mer attraktivt.

Lønn og karrieremuligheter spiller en avgjørende rolle. Opinions Ung-undersøkelse (2023) viser at unge velger yrker med utviklingsmuligheter og konkurransedyktig lønn.

Jo større klasser, desto høyere arbeidsbelastning og mindre tid til hver elev – det er enkel matte.

Hvis læreryrket skal være et reelt førstevalg for flere, må KS ta ansvar i årets lønnsoppgjør og sikre lærere gode nok vilkår til at flere blir værende i skolen.

I tillegg trenger vi en øvre grense for hvor mange elever det kan være i hver klasse. Jo større klasser, desto høyere arbeidsbelastning og mindre tid til hver elev – det er enkel matte.

Færre elever i klasserommet vil både øke elevenes læringsutbytte og redusere arbeidsbelastningen for lærerne. En klassisk vinn-vinn.

Politikerne må også gi lærerne friheten til å være sjef i klasserommet. Ingen kjenner elevene bedre enn læreren, og det er læreren som vet hvilke metoder som fungerer.

Mindre detaljstyring og mer faglig frihet vil ikke bare gi bedre undervisning, men også øke trivselen for både elever og lærere.

Jeg har jobbet i skolen i over 20 år og ser med bekymring på lærermangelen vi går i møte.

Hvis regjeringen virkelig ønsker å snu utviklingen, må de starte der det betyr mest: Å gjøre lærerjobben mer attraktiv.

