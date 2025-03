Tenk om Trump kunne spurt Mao

Ulv Hanssen Ulv Hanssen er førsteamanuensis ved Soka University i Japan. (Kona Hachioji)

Det er en skjebnens ironi at Mao Zedong ga et råd for nesten 90 år siden som Donald Trump kunne ha brukt til å isolere Kina i dag.

Da Japan gikk til fullskala krig mot Kina i 1937, sa Mao at kampen mot de japanske imperialistene måtte være kinesernes hovedprioritet.

Han rådet kommunistene og nasjonalistene, som var midt i en blodig borgerkrig, til å sette sine uoverensstemmelser til side og samarbeide i kampen mot de japanske inntrengerne.

Mao ville sagt at USA og landets allierte må skape en enhetsfront mot Kina.

«Den nasjonale motsigelsen som utvikler seg mellom Kina og Japan er blitt politisk viktigere enn motsigelsene mellom klassene og mellom de politiske grupperingene i landet», sa han.

Mao mente altså at borgerkrigen og endog klassekampen var blitt «sekundære og underordna» konflikter i forhold til hovedkonflikten – som var kinesernes frigjøringskamp mot japanerne.

Hadde Mao gjenoppstått som MAGA-supporter i dag, ville han nok rådet Trump til å ha fokus på dagens hovedkonflikt – som er kampen om globalt hegemoni mellom USA og Kina.

Donald Trump mangler Maos strategiske disiplin. Han klarer ikke å skille mellom hovedkonflikten og de sekundære konfliktene.

Uoverensstemmelser mellom USA og Vest-Europa over handelsbalansen og militærutgifter er «sekundære og underordna» konflikter som må vente til hovedkonflikten er løst. Inntil da, ville Mao sagt, må USA og landets allierte skape en enhetsfront mot Kina da USA ikke kan isolere Kina alene.

Den strategien er det nok mange i Trumps ekstremt Kina-fiendtlige regjering som ville støttet. Utenriksminister Marco Rubio, for eksempel, kalte nylig Kina den «mest potente og farlige» motstander USA noensinne har stått overfor.

Men Trump selv mangler Maos strategiske disiplin. Han klarer ikke å skille mellom hovedkonflikten og de sekundære konfliktene. Han kan ikke dy seg for å angripe Vest-Europa verbalt og handelsmessig.

Hans skepsis til Nato, arroganse overfor Ukraina og imperialistiske tilnærming til Grønland har skapt en historisk splittelse i det transatlantiske forholdet.

Det er uheldig at Trump kaster verden inn i en uviss og skummel framtid. Men det er heldig at hans ekstremt farlige politikk vil mislykkes.

USAs sittende regjering ønsker å isolere Kina, men Trumps aggressivitet skyver bort alle landene som trengs for å føre en slik oppdemmingspolitikk. Han er rett og slett for udisiplinert til å lykkes med sin uttalte Kina-strategi.

For de av oss som ikke deler Trump-regjeringens fiendtlige oppfatning av Kina og tror at en form for fredelig sameksistens er både mulig og nødvendig, er Donald Trumps mangel på disiplin et hell i uhellet.

Det er uheldig at han kaster verden inn i en uviss og skummel framtid. Men det er heldig at hans ekstremt farlige oppdemmingspolitikk vil mislykkes.

Land som omringes og isoleres svarer sjelden med underkastelse. Langt mer sannsynlig er det at de setter hardt mot hardt, særlig om det er snakk om en aspirerende supermakt som Kina.

Forhåpentlig vil Trumps kaosmakeri være en mulighet for europeiske land til å innta en mer avmålt holdning til rivaliseringen mellom supermaktene.

Det er i Europas interesse å holde avstand til supermaktenes rivalisering. Dette gjelder spesielt når forskjellen mellom et autoritært Kina og et demokratisk USA er i ferd med å viskes ut.

Dette er ikke et argument det har vært lett å selge i Europa, der troen på USA inntil nylig har vært urimelig sterk. Men takket være Trumps emosjonelle og impulsive utenrikspolitikk har stadig flere europeere innsett at det er vel så sannsynlig at våre framtidige utfordringer vil skapes i Washington heller enn i Beijing.

Forhåpentligvis vil Donald Trumps kaosmakeri utgjøre en mulighet for europeiske land til å innta en mer balansert og avmålt holdning til rivaliseringen mellom supermaktene.

Det er godt at Mao aldri ble Trumps rådgiver. Men kjenner vi Trump rett, så hadde han nok ikke lyttet uansett.





Les også debatt: Er ikke Grønland nordisk nok til å fortjene vår støtte?

Les også kommentar: Putin startet krigen fordi han ville fjerne Ukraina fra kartet (+)

Les også debatt: Derfor finner du ikke et seriøst parti som vil forlate Nato

Les også debatt: Disse gutta driver likestillingen tilbake