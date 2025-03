Ap må innse at oljeeventyret tar slutt

Rolf Lasse Lund, styremedlem i Grünerløkka Ap Rolf Lasse Lund er styremedlem i Grünerløkka Ap og har 60 års medlemskap i Arbeiderpartiet. (Arbeiderpartiet)

Norge trenger en strategi for sluttfasen av vår petroleumsvirksomhet. Det foreslås av regjeringens egen utvalgsrapport «Veivalg for klimapolitikken mot 2050», men i det endelige utkastet til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet blir det avvist.

Dette må Arbeiderpartiets landsmøte rydde opp i, og sørge for at partiet får en politikk for sluttfasen.

Det er både riktig og ansvarlig og støttes dessuten av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i en egen uttalelse.

Erkjenner man at det kommer en sluttfase, betyr selvfølgelig det at virksomheten til syvende og sist avvikles.

Flere forslag fra «Klima 2050»-utvalget er absolutt diskutable, men hovedsaken om en styrt sluttfase bør Arbeiderpartiets landsmøte gi sin støtte.

Dette betyr blant annet at man bør kvitte seg med formuleringer som «petroleumsvirksomheten skal utvikles, ikke avvikles». Erkjenner man at det kommer en sluttfase, betyr selvfølgelig det at virksomheten til syvende og sist avvikles.

For å si det med SSB: «Vi ser behovet for en strategi for nedbygging av petroleumsvirksomheten gitt at så godt som alle klimagassutslipp i Norge må være fjernet for godt innen 2050».

En planlagt nedtrapping kan gi bedre forutsigbarhet og mulighet til å omstille økonomien på en bærekraftig måte.

Klimautvalget mener også at det ikke bør gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning eller anlegg og drift mens en strategi for sluttfasen utarbeides og konkretiseres. De skriver dessuten at olje- og gassproduksjonen vil avta naturlig over tid ettersom ressursene blir uttømt.

En planlagt nedtrapping kan gi bedre forutsigbarhet og mulighet til å omstille økonomien på en bærekraftig måte. Utvalget peker på at en slik strategi kan være helt nødvendig for å sikre at norsk klimapolitikk er troverdig og i tråd med internasjonale forpliktelser som FN og EU.

I 2050 skal Norges utslipp være redusert med 90 prosent sammenliknet med 1990.

Norge må ha så høye ambisjoner i klimapolitikken også fordi det gjør det lettere med et tett klimasamarbeid med EU – som igjen gjør norsk klimapolitikk mer troverdig.

