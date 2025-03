Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et innlegg i Dagsavisen angriper Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Elise Waagen, Frps skolepolitikk.

I stedet for en saklig debatt om reelle uenighet mellom Ap og Frp trekker hun inn «svenske tilstander», stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021 og noen gamle klisjeer om «fellesskolen».

En slik debattform bidrar bare til polarisering og splittelse.

Waagen hevder i innlegget at det er private skoler i Sverige som har ført til en mer segregert skole, og konsekvensene er et mer splittet land.

Det er absurd å gi de rundt 16 prosent private grunnskoleelevene skylden for de store integreringsutfordringene i nabolandet vårt.

Svenskene har ført en skolepolitikk svært lik den norske, der uklare læreplaner, svekket lærerautoritet og dårlige pedagogiske modeller har vært sentrale.

I tillegg har de hatt en ekstremt naiv innvandrings- og integreringspolitikk, som har ført til en stor endring i demografien og betydelige språklige og kulturelle problemer. Det trodde jeg også Ap endelig hadde innsett.

Å påstå at Frp vil ha splittelse i samfunnet blir for dumt.

Den offentlige skolen blir ikke bedre av å ødelegge for de private skolene.

Frp vil liberalisere privatskoleloven, fordi vi setter valgfrihet og mangfold høyt. Elever må kunne velge mellom ulike skoler.

Det kan f.eks. være fordi noen ønsker å satse på et privat tilbud som en realfags- eller idrettsskole, har behov for en annen type pedagogisk modell som Steiner- eller Montessoriskolene, eller er blitt utsatt for mobbing eller av andre grunner ikke finner seg til rette i den offentlige skolen.

De private skolene må derfor sikres en forutsigbar finansieringsordning som er både rettferdig og bærekraftig.

Dette er viktig for å sikre at elever, uavhengig av sosial og økonomisk status skal kunne velge et privat tilbud.

Ap må gjerne argumentere mot Frps mål og virkemidler, men å påstå at Frp vil ha splittelse i samfunnet blir for dumt. Vi forventer faktisk bedre fra Ap.