Et virus kjenner ingen grenser

I dag er det fem år siden nedstengingen av Norge som følge av koronapandemien. Krisen ble en vekker som viste hvor sårbare vi er i et globalisert samfunn.

Viruset fant veien fra Kina til Norge. 7.000 kilometer mellom landene var ikke nok for å hindre spredningen hjemme hos oss. Krisen der ute, ble krisen her hjemme.

Koronapandemien viste at vi ikke er sterkere enn den dårligste helsestasjonen.

Vi kjente på frykt og usikkerhet. Samtidig ble mange av frihetene som vi tar for gitt, tatt fra oss. Barna var hjemme fra skolen. Folk måtte i karantene, både to og tre ganger.

Munnbind ble med ett årets mote. Håndtrykk ble erstattet av to klønete albuer som forsøkte å treffe hverandre, og alle gikk rundt med tørre hender etter mange daglige runder med desinfisering. Dette var hverdagen vår.

Politikere verden over ble raskt enige om at vi er nødt til å være bedre forberedt neste gang. Det innebærer bedre samarbeid land imellom, men også investeringer i beredskap og global helse.

Koronapandemien viste at virus ikke kjenner noen grenser og at vi ikke er sterkere enn den dårligste helsestasjonen.

Fem år senere ser vi at det er stor risiko for at beredskapsarbeidet kan ta store tilbakesteg. Organisasjonene for internasjonalt samarbeid er i ferd med å svekkes, både politisk og finansielt.

Kutt i utviklings- og bistandsmidler får konsekvenser for helsetilbudet i de mest sårbare landene i verden. Det gjør også oss mer sårbare når neste pandemi er i emning.

For det blir en neste gang, spørsmålet er bare når.

Pandemien viste at å investere i gode helsesystemer i land langt borte fra oss selv er i vår egen interesse, fordi det bidrar til vår egen helse og sikkerhet.

Arbeiderpartiet vil ha et bistandsbudsjett på én prosent av landets inntekter fordi vi er overbeviste om at det bidrar til en bedre verden, også for Norge og for nordmenn.

Da er Fremskrittspartiets store bistandskutt et steg mot en mer urolig og usikker verden. Det er feil medisin i en urolig tid.

