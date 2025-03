Er det ingen voksne hjemme i FpU?

Henriette Sjursen-Eriksen Henriette Sjursen-Eriksen er politisk leder i Oslo Grønn Ungdom. (Privat)

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) la fredag ut et Instagram-innlegg hvor det står «sett klimapøblene i fengsel» med bilde av ungdommer med skiltene «skolestreik for klimaet» og «la olja ligge». Da ble jeg sint.

I 2019 streiket 40.000 ungdommer for klima, fordi de var bekymret for konsekvensene av klimakrisa og mente at regjeringen ikke gjorde nok. De streiket fordi de var bekymret for sin egen framtid.

Det er utrolig feigt å gjøre narr av andre for å bry seg om noe som er større enn en selv.

FpU signaliserer at de mener at ungdommer som skolestreiker for klima skal settes i fengsel. De 40.000 ungdommene brøt ikke loven da de demonstrerte.

Å sette folk i fengsel for ytringer man ikke liker, er udemokratisk og autoritært – og stikk i strid med den ytringsfriheten som FpU ellers later som om de bryr seg om.

Ikke bare er det hyklersk. Det er også utrolig feigt å gjøre narr av andre for å bry seg om noe som er større enn en selv.

Til høsten er det valg, og det er skolevalg. Da drar alle ungdomspartiene rundt til alle de videregående skolene i landet, for å snakke om det vi bryr oss om som er større enn oss selv.

I stedet for å argumentere for sitt eget fravær av klimapolitikk, prøver de å gjøre narr av oss som streiker for livsgrunnlaget vårt.

Da skal jeg lede skolevalgkampen i Oslo for Grønn Ungdom. Jeg må innrømme at jeg blir bekymret for tonen i skoledebattene, når Simen Velle og hans parti kan si at de vil sette de som er enige i mitt partis politikk i fengsel – uten at det får betydelige konsekvenser.

Jeg blir enda mer bekymret når jeg ser bildet de har brukt for å vise hvem «klimapøblene» er. Bildet prøver å fremstille alle som bryr seg om klimaet vårt som «furries» og «blue haired liberals».

I stedet for å argumentere for sitt eget fravær av klimapolitikk, prøver de å gjøre narr av oss som streiker for livsgrunnlaget vårt.

Det er ikke sånn at det å kle seg ut som en katt, farge håret sitt blått, eller ha alternativ klesstil er ensbetydende med å være med i klimabevegelsen. På samme måte som ikke alle kranglete fjortisgutter med sleik og merkeklær er med i Fpu.

Jeg er bekymret for tonen i skoledebattene, og tonen på norske skoler generelt.

I klimabevegelsen holder vi oss for gode til å kringkaste stereotypier og mobbe våre politiske motstandere.

Innlegget ble først endret og deretter slettet lørdag kveld, etter at TV 2 tok kontakt med partiet. Det står likevel igjen som et faktum at Fpu angriper en utsatt gruppe i samfunnet og gjør narr av dem.

Er det ingen voksne hjemme i det partiet?

De burde være i stand til å se at når de mobber og henger ut denne gruppen ungdommer, sender de et signal til alle som er enige med dem om at det er greit å gjøre.

Derfor er jeg bekymret for tonen i skoledebattene, og tonen på norske skoler generelt. Simen Velle, som nærmest hylles av norske medier, må stilles til ansvar for måten partiet han leder oppfører seg på.

Man kan ikke hevde å bry seg om ytringsfrihet, når man samtidig karakteriserer, mobber og tar til orde for å fengsle meningsmotstandere.

Fpu gjør narr av klimaungdommer som demonstrerer for noe de bryr seg om.

Jeg skulle likt å se Simen Velle gå i demonstrasjonstog, men aller helst skulle jeg likt å se ham legge seg flat.

For dette skal ikke være greit.

