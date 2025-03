Oslo Ap har tatt et klart standpunkt for EU-medlemskap

Lars West Johnsen tar feil i sin kritikk (Dagsavisen 6. mars) av Oslo Arbeiderparti sitt vedtak om EU-medlemskap. Årsmøtet vedtok faktisk en tydelig uttalelse som viser at partiet mener Norge er best tjent med å bli medlem av EU.

Oslo Arbeiderparti tok et historisk skritt ved å vedta at «Norge i utgangspunktet er tjent med å være medlemmer av EU når tiden er inne for det».

Dette er langt fra en unnvikende posisjon, men snarere en klar prinsipiell støtte til EU-medlemskap. Årsmøtet var enstemmig på at Norge må inn i EU, før eller senere. Dette viser en bred enighet innad i partiet om Norges fremtidige forhold til EU.

Vedtaket reflekterer en strategisk og ansvarlig tilnærming til EU-spørsmålet:

Det anerkjenner dagens geopolitiske realiteter, inkludert situasjonen i Ukraina.

Det tar hensyn til EUs nåværende kapasitet til å behandle nye medlemssøknader.

Det gir rom for å bygge folkelig støtte og unngå unødvendig polarisering.

Vedtaket i Oslo Ap representerer et tydelig skifte for et norsk EU-medlemskap.

Oslo Ap forplikter seg til en mer aktiv europapolitikk og vil være «aktive forsvarere av dette samarbeidet». Dette viser at partiet ikke bare passivt støtter EU-medlemskap, men aktivt vil arbeide for tettere europeisk integrasjon.

For å konkludere; Johnsen overser den betydelige fremgangen Oslo Arbeiderparti har gjort i EU-spørsmålet. Vedtaket representerer et tydelig skifte for et norsk EU-medlemskap, samtidig som det anerkjenner kompleksiteten i timingen av en eventuell søknad.

Dette er ikke et tegn på manglende mot, men snarere på politisk klokskap og strategisk tenkning.

Etter nei til EU-medlemskap to ganger, sist i 1994, har vi ingen planer om å gå på et nytt nederlag. Med Oslo Arbeiderpartis vedtak viser vi vei for å sikre at Norge sier ja til medlemskap når tiden er inne for det.

