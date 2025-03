Nei, Ukrainas kamp er ikke vår kamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vi hører det igjen og igjen. Den samme setningen som har blitt brukt i politiske appeller og lederartikler i over tre år: «Ukrainas kamp er vår kamp». Problemet er at det ikke stemmer. Ukrainas kamp er ikke vår kamp, og det har den heller aldri vært. For vi har ikke gjort den til vår.

La oss gjøre det helt klart med en gang: Norge og EU står ikke i fare for å havne i krig. Vi er i krig – en hybdridkrig – og vi har vært det årevis.

Våre fienders motivasjon for å slåss er like enkel som den er skremmende: Europa er ødelagt av liberalisme og homofili. Dette truer konservative verdier, og må følgelig utslettes. Først hjemme, deretter i nærområdene, så i resten av verden.

Norges støtte til Ukraina må økes mye mer.

Siden Putins München-tale i 2007 har Moskva ført en hybridkrig mot oss. De har aktivt støttet ekstreme, anti-demokratiske og anti-europeiske bevegelser. De har spredd desinformasjon og propaganda. Og med en bred rekke virkemidler har de undergravet demokratiske prosesser og påvirket valg.

Nå har USA, støttet av verdens rikeste mediemoguler, sluttet seg til krigen. Washington bruker politisk, økonomisk og militær makt mot oss. De fremmer anti-demokratiske og ekstremistiske bevegelser i Europa, deres støttespillere gjør nazihilsen, og våre allianser legges i grus.

Ukrainas kamp er ikke vår kamp. Den var ikke det da Russland invaderte Ukraina i 2014, den var ikke det da de eskalerte i 2022 og er det heller ikke nå i 2025.

Den er ikke vår kamp fordi vi ennå ikke har gjort den til vår kamp.

Naivt har vi vært redde for å støtte Ukraina for mye, fornærme Russland og bidra til å eskalere krigen. Som om vi ikke allerede er under angrep.

Det har gjennomgående vært altfor lite, altfor sent. I mellomtiden har Norge tjent minst 1500 milliarder kroner ekstra på krigen. Penger som går inn i et pensjonsfond for å sikre våre fremtidige generasjoner.

Men det er nå det er krise. Det er nå det er krig. Det er nå vi må investere i vår framtid og våre verdier. Norges støtte til Ukraina må økes mye mer.

Det haster å gjøre Ukrainas kamp til vår kamp.

Arve Hansen er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, doktor i østslaviske studier og forfatter av Ukraina: Historien. Menneskene. Krigen.