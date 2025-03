Derfor finner du ikke et seriøst parti som vil forlate Nato

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Krig i Europa og uforutsigbar utenrikspolitisk retorikk fra USA gjør mange bekymret. Jeg deler denne bekymringen.

Glenn-Rudi Skjønberg Glenn-Rudi Skjønberg er samfunnsviter og forfatter med master i psykologi. (Privat)

Men historiker Kristoffer Gaarder Dannevigs innlegg i Dagsavisen (7. mars) om å ta avstand fra USA og at norsk EU-medlemskap er en løsning, ville hatt enorme negative konsekvenser for norsk sikkerhet.

I disse urolige tider er det behov for realpolitisk forståelse fremfor panikk.

Å ønske norsk EU-medlemskap for å håndtere sikkerhetspolitiske utfordringer, samtidig som vi skal ta avstand fra USA, er verken et godt alternativ eller et alternativ i det hele tatt. Det blir dessuten direkte feil å hevde at USA ikke lenger er en alliert av Norge.

Dannevig nevner ikke i sitt narrativ hva vi skal gjøre med Nato-medlemskapet vårt. Men hvis man vil ut av Nato på grunn av frykt for USA, eksisterer det ikke noe europeisk sikkerhetssamarbeid som erstatter Nato.

Det er den realpolitiske virkeligheten, og dette vil ikke endre seg, noe blant andre Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår fast.

Det er en logisk feilslutning å mene at vi må inn i EU som følge av USAs politikk og retorikk.

Nato er det beste alternativet for sikkerhet, og innebærer et samarbeid med USA som vi trenger og som har tjent Norge godt. Alternativet er alenegang.

I et hypotetisk scenario der Nato ble forkastet og sikkerhetspolitikken skulle utformes i EU, ville vi vært langt dårligere stilt enn vi er nå. Nettopp fordi USA er den avgjørende garantisten.

Men også fordi Nato-landene Canada, Storbritannia og Tyrkia står utenfor EU. I et tankeeksperiment der USA trekker seg ut av Nato, så er altså alliansen uten USA langt sterkere enn EU.

Nato uten USA er i motsetning til EU et etablert samarbeid som vi allerede er medlem av. Å bli medlem i EU av sikkerhetspolitiske grunner er en prosess som ville ta flere år. Samtidig ville det vært en svakere konstellasjon enn Nato – selv uten USA.

At USA vil bruke militærbaser på norsk jord for å okkupere Grønland, er en fantasifortelling.

Det er altså en logisk feilslutning å mene at vi må inn i EU som følge av USAs politikk og retorikk. For EU har ikke et eget sikkerhetspolitisk samarbeid med evne til å sikre Norge, slik Nato har gjort og fremdeles gjør.

Ethvert tenkt scenario for sikkerhetssamarbeid utenfor Nato – eller uten USA – vil innebære et samarbeid med blant andre Storbritannia, som ikke er EU-medlem. Et nytt sikkerhetssamarbeid med europeisk forankring ville ikke utelukkende ha sin basis i EU.

Norge og andre land utenfor EU kunne også i dette hypotetiske scenariet deltatt i sikkerhetssamarbeidet – uten å være EU-medlem.

Dannevig mener det «er innlysende at vi må bygge samarbeid med landene som står oss nærmest. EU er det største fellesskapet».

Hvis vi forlater Nato, får vi ingenting vi ikke allerede har. Men vi sitter igjen med langt svakere kort på hånden.

Dette samarbeidet har vi allerede gjennom eksisterende allianser og tette europeiske bånd med verdifellesskap og de fire friheter. Vi samarbeider allerede svært tett med EU-allierte i spørsmål om Ukraina.

I spørsmålet om handelskrig er vi også tjent med EØS-samarbeidets tollregler samt politiske ønsker om et robust og samlet Europa. Det er nøkkelen til å unngå at Norge havner på utsiden av en europeisk tollbarriere.

Jeg forstår at dagens nyhetsbilde gjør folk urolige, men å tro at USA vil bruke militærbaser på norsk jord for å okkupere Grønland har heller ingen realpolitisk forankring.

I denne fantasifortellingen vil heller ikke EU, som vi ikke engang rekker å bli medlem av i løpet av Donald Trumps resterende periode, være noe løsning. Norge har alle relevante samarbeidspartnere gjennom Nato, EØS og bilaterale avtaler.

USA har ikke «slått opp med oss».

Vi må ha en kraftig opprustning av eget forsvar, og det er både vi og europeiske allierte i gang med. På den måten styrker vi Nato, vi styrker den europeiske forsvarsevnen og styrker oss selv. Et EU-medlemskap tilfører ikke noe ekstra i denne sammenhengen.

For å bruke Dannevigs egne ord, så har ikke USA «slått opp med oss». Å ta avstand fra USA, slik Dannevig etterspør, og samtidig gå inn i EU, er temmelig virkelighetsfjernt.

Hvis vi forlater Nato, får vi ingenting vi ikke allerede har. Men vi sitter igjen med langt svakere kort på hånden. Derfor vil ikke Dannevig finne et seriøst og betydningsfullt parti som går inn for det.

