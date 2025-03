Det er på høy tid at yrkesfagene knuser glasstaket

Utdanningssystemet vårt dyrker teoretikeren. Det er rett og slett blitt en arena der vi setter gode utøvere på sidelinja og gir mest plass til de som er sterke på å lese og skrive lange tekster etter den rette oppskriften.

Thea Tuset Thea Tuset er leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). (Privat/Dagsavisen)

Men vi trenger også praktikerne. Norge har hundretusenvis av gjøre-yrker. Uten utøveren blir ikke jobbene gjort. Nordmenn er dessuten et variert folkeslag. Vi kvalifiserer oss til arbeidslivet på ulike vis.

Derfor er det en gledelig nyhet er at politikerne nå skal ta en avgjørelse som kan endre hele det norske utdanningssystemet.

Regjeringen legger denne uka nemlig fram stortingsmeldingen om høyere yrkesfaglig utdanning. Den vil ikke bare gi retning for yrkesfagene, men også endre hvordan vi tenker kunnskap og kvalifisering til arbeidslivet.

Vi fagskolestudenter har store forventninger til den kommende meldingen. Vi har flere kampsaker som vi har løftet fram i arbeidet. Hovedsaken er å få reell annerkjennelse for utdanningen vår og måten vi lærer og utøver faget vårt på.

Det handler om å gjøre yrkesfagene til en selvstendig utdanningsform i utdanningssystemet og la fagskolene tilby utdanninger på et mer avansert nivå enn i dag.

Å styrke utdanningsretningen vår vil gagne samfunnet i stor grad.

I dag er høyere yrkesfaglig utdanning låst til å levere på et nivå mellom videregående utdanning eller fagbrev, og en utdanning fra et universitet eller en høyskole.

Dette til tross for at mange fagskolestudenter får en kompetanse som internasjonalt er på et langt mer avansert nivå enn det som framgår av dagens vitnemål. Her må det komme en endring.

Fagskolestudentene vil at politikerne skal etablere en egen søyle med mer spissede yrkesfaglige utdanninger på nivåer tilsvarende bachelor, master og PhD.

For oss er dette en prinsippsak. For oss handler det om en reell annerkjennelse for den kompetansen vi faktisk har, at vi får lære faget vårt slik vi lærer best, og at vi beholder eierskapet til vårt eget utdanningsvalg.

En selvstendig yrkesfaglig gren i det høyere utdanningssystemet vil gjøre kunnskapsfeltet rikere.

Det eksisterer ennå en utdatert fordom om at akademia er eneste vei til faglig styrke. Fagskolestudentene har lenge vært beviset på at det er på tide å bryte med denne fordommen.

Vi er flinke på det vi jobber med. Å styrke utdanningsretningen vår vil gagne samfunnet i stor grad. Arbeids- og næringslivet skriker nemlig etter mer spesialisert yrkesfaglig kompetanse.

Med en selvstendig yrkesfaglig gren i det høyere utdanningssystemet vil vi gjøre kunnskapsfeltet rikere, og inkludere flere former for læring i hele utdanningsløpet. Det vil også bidra til å avhjelpe kompetansebristen i samfunnet.

Så la det bli plass til den praktiske og arbeidsrettede kompetansen i det høyere utdanningssystemet. Beslutningen skal fattes nå.

La fagarbeideren lære på sine premisser!





Les også: Vil ha flere jenter inn på yrkesfag

Les også: Amalie gjorde som vennene sine. Nå kommer hun med en advarsel

Les også: Gode arbeidsfolk havner på Nav. Nå slår bransjen alarm