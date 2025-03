Hjelp, jeg trenger et nytt parti

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er krise. Eksperter sier det er alvor. Dette skjer kun én gang i en generasjon, sier Storbritannias statsminister Keir Starmer. Vi er i større fare enn på lenge.

Truslene ser ut til å komme fra to kanter. Fra Russland, ja. Men også fra USA, som sier de skal ta Grønland – kanskje med militærmakt. De bryr seg ikke om hva Europa gjør, sier visepresident JD Vance.

Må man virkelig velge mellom sentrum/høyres «Trump-samarbeid» eller venstresidens «ingenting»?

Det er på høy tid å engasjere seg: For meg er det innlysende at vi må bygge samarbeid med landene som står oss nærmest. EU er det største fellesskapet.

Samtidig er det like innlysende at vi må ta konsekvensen av USAs nye hensynsløshet, autokratiske tendenser og imperialistiske ambisjoner.

Det er en sterk underdrivelse å si at det er noe ved Donald Trump som ikke akkurat er tillitvekkende. At han bare omgir seg med nikkedukker, gjør det ikke tryggere.

Presidenten i USA har vide utenrikspolitiske og militære fullmakter. Trump er øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Da kan vi ikke godta at hans USA har et digert militært nærvær i Norge.

Donald Trump taler til Kongressen At Donald Trump bare omgir seg med nikkedukker, gjør ikke situasjonen tryggere, skriver Kristoffer Gaarder Dannevig. På bildet taler Trump til Kongressen, mens visepresident JD Vance (t.v.) og «speaker» Mike Johnson applauderer i bakgrunnen. (Win Mcnamee, AFP/NTB)

I fjor ble det vedtatt av Stortingets flertall å gi grønt lys til amerikanerne for et tredoblet militært nærvær i Norge. Amerikanerne har tilgang til å bruke militærbaser i Norge omtrent som de vil.

Vi har lært at vi må ta Trump på alvor; han gjør ofte det han sier. Da kan vi ikke utelukke at norske militærbaser blir utgangspunkt for en okkupasjon av Grønland – og med det Nato-landet Danmark.

Ting endrer seg raskt nå, det er på tide å våkne! Men partiene som er for EU, henger igjen i tidligere tider. De klamrer seg fast til en romantisk fortid, da USA var vår nærmeste allierte.

Men USA har slått opp med oss, eller blitt en partner vi frykter. Det er på tide å gå videre!

Kun to norske partier er i dag skeptiske til mer Trump-våpen på norsk jord, nemlig SV og Rødt. Men SV og Rødt er også mot å søke samhold i EU.

Hele det politiske landskapet framstår plutselig virkelighetsfjernt.

Jeg ringte leder av EU-utvalget i SV, i håp om at de var i gang med å vurdere en ny EU-debatt. Men det var ingen planer om det. Det blir neppe en slik debatt den kommende tiden heller, mente han, fordi det er nei-partier både til venstre, høyre og i sentrum.

«Så SV er ikke noe parti for meg, altså», konkluderte jeg. «Nei, det virker ikke sånn», sa han.

Hele det politiske landskapet framstår plutselig virkelighetsfjernt. Vi trenger venner, vi trenger å stå så nær som mulig de andre i verden som vil ha demokrati, ytringsfrihet, menneskerettigheter, et fritt Ukraina og et fritt Palestina. Det er EU. Det er ikke USA.

Må man virkelig velge mellom sentrum/høyres «Trump-samarbeid» eller venstresidens «ingenting»? Vi trenger partier som både vil ha avstand til USA og nærhet til Europa.

Jeg skriver denne teksten i håp om at noe endres. Det bør skje nå.

Hvis Arbeiderpartiet, Venstre, MDG eller andre innser at USA er blitt en trussel, får de kanskje meg på laget. Om SV eller Rødt kan vurdere å spille på lag med resten av vennene våre i EU, skal jeg engasjere meg med dem.

Eller trenger vi et helt nytt parti for en ny tid?

Les også Magnus Forsberg: Når verdiene våre er truet, feiler mediene totalt

Les også debatt: Trump viser verden fingeren (+)

Les også debatt: Fylleræl for kidsa er ikke greit, Nicolay Ramm

Les også debatt: Hvorfor må jeg kjøpe meg en kaffe når jeg har mensen?