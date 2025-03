Om og om igjen sa hun «nei». Likevel ble saken henlagt

Jeg som skriver dette er mamma til ei jente på 17 år som i fjor ble voldtatt av det hun trodde var en venn.

Begge hadde vært på den samme festen, og gutten ville være med datteren min hjem for «å prate».

Hold deg fast, voldtekten skjedde hjemme hos oss, med meg og mannen min sovende i etasjen over. Vi merket ingenting før gjerningsmannen hadde gått, og datteren vår ringte oss gråtende fra sitt eget rom.

Så stille kan en voldtekt skje.

«Jeg tror ikke jeg kan leve med meg selv om jeg ikke anmelder», sa hun.

Datteren vår fikk den kjente frys-reaksjonen, og opplevde så stor frykt at hun ikke greide å gjøre fysisk motstand. Det hun gjorde var å si «nei», noe gjerningsmannen selv har bekreftet.

Om og om igjen sa hun nei, og hun sa også «vi skal ikke ha sex» og «jeg vil ikke».

Morgenen etter sendte gjerningsmannen datteren vår en melding hvor han skrev at han «dret på draget», at han «skammet» seg, at han «gikk for langt» og at «ingenting av det som skjedde» var hennes feil.

Vi har et skjermbilde av meldingen, som vi har vist politiet. Det som er så synd er at han ikke brukte ordet «voldtekt».

Vil du anmelde? spurte jeg datteren min morgenen etter, hvorpå hun svarte: «Jeg tror ikke jeg kan leve med meg selv om jeg ikke gjør det». Vi foreldre støttet henne, selvsagt.

Flere timer satt hun i avhør den søndagen. Ved overgrepsmottaket ble det sikret DNA fra hver minste lille flik av kroppen hennes. Ubehagelige og lange undersøkelser.

Både vi foreldre og datteren vår opplevde den raske responsen fra politiet som positiv dagen etter hendelsen. I ettertid ser vi at det ikke var så heldig å bli avhørt få timer etter voldtekten.

Datteren vår var i sjokk og greide ikke å formulere seg på riktig måte. Resultatet var noe endret forklaring fra det første avhøret til senere avhør, noe som senere ble brukt mot henne.

Noen måneder etter voldtekten ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

«Mamma, om en venninne kommer til meg nå og sier at hun har blitt voldtatt, vil jeg ikke anbefale henne å anmelde».

Bistandsadvokaten til datteren vår trøster henne med at dette betyr at rettsvesenet ikke sier at hun ikke snakker sant, de slår bare fast at de ikke kan bevise at hennes versjon er riktig.

DNA-testene som ble tatt av henne ligger fortsatt ved overgrepsmottaket. Politiet mente det ikke var vits i å sende dem inn, for det ville fortsatt være «ord mot ord» om det hele var frivillig.

Overgrepsmannen har tegnet sin versjon av hendelsen. Dette har han sørget for å spre til hele miljøet vår datter beveger seg i, mens hun har holdt kortene tett til brystet for ikke å påvirke etterforskningen.

«Mamma, om en venninne kommer til meg nå og sier at hun har blitt voldtatt, vil jeg ikke anbefale henne å anmelde», sier datteren min nå.

«Dessverre» var hun ikke bevisstløs da voldtekten skjedde.

Hun føler at detaljerte og opprørende avhør og undersøkelser har vært forgjeves. Jeg forstår henne godt.

Med mindre du har synlige skader fra vold er anmeldelse av voldtekt nesten en garantert henleggelse. Både politiet og bistandsadvokat har vært tydelige med oss på dette: «Dessverre» hadde ikke datteren vår merker av vold, «dessverre» var hun ikke bevisstløs da det skjedde.

For da hadde saken stilt seg annerledes.

Bistandsadvokaten sa allerede i første møte at dersom Norge hadde hatt en samtykkelov, ville gjerningsmannen mest sannsynlig blitt dømt.

Regjeringen har varslet at de skal legge fram forslag til samtykkelov før påske, og at det etter det vil være opp til stortinget

Et nei er ikke nok slik loven praktiseres i dag. Derfor må en samtykkelov på plass.

Slik at gutter som ikke har lært hjemme at nei er nei, kan få sin straff når de «driter på draget».

Skribenten er anonym av hensyn til datteren. Dagsavisen har sett den omtalte meldingen og henleggelsen.