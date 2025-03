De har endret opplegget på Det ovale kontor til at ting kan skjære seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da jeg satt foran TV-skjermen og fulgte diskusjonen mellom presidentene Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj, trodde jeg knapt mine egne ører og øyne.

Det var dramatisk for forholdet mellom USA og Ukraina i en kritisk situasjon. Men jeg følte også at noe av verdigheten ved møter i Det ovale kontor i Det hvite hus ble ødelagt.

Jeg kunne ikke la være å tenke tilbake på de gangene jeg som statsminister satt i den samme stolen som president Zelenskyj, mens presidentene Bill Clinton og senere George W. Bush satt i den andre.

Møtene var godt forberedt på begge sider. Vi måtte prioritere hva vi skulle ta opp. Tiden var knapp selv om den ble utvidet, noe som var et godt tegn. Formuleringene var gjennomtenkte og nedfelt i talepunkter.

Jeg trodde knapt mine egne ører og øyne da jeg fulgte diskusjonen mellom presidentene Trump og Zelenskyj, skriver Kjell Magne Bondevik. (Mystyslav Chernov, AP/NTB)

Nyansene var viktige i det vi ville formidle inn i den mektige administrasjonen for vår viktigste allierte.

Selvsagt var det bra når vi frigjorde oss fra de skrevne punktene og fikk en reell dialog. Men vi som gjestet Det hvite hus ble tatt imot med verdighet og respekt.

Ønsker ikke Donald Trump å legge til rette for en tillitsfull samtale som kan lede til noe positivt?

Dette var borte da president Trump og hans visepresident JD Vance tok imot presidenten for et land som slåss for sitt lands frihet og selvstendighet. Trump og Vance kalte ham utakknemlig og respektløs og fremsatte påstander som Zelenskyj forståelig nok måtte korrigere.

Jeg undrer meg også over hvordan opplegget rundt disse møtene er endret. Tidligere var det en kort fotoseanse før vi startet selv møtet. Uten pressen kunne vi snakke sammen i full åpenhet og fortrolighet.

Så ble vi også enige om hvordan vi skulle uttale oss til pressen etterpå – også om uenigheter. Jeg husker at dette var spesielt viktig da jeg møtte president George W. Bush 16.mai 2003, da vi drøftet situasjonen etter at Norge sa nei til å følge USA på invasjonen av Irak et par måneder tidligere.

Nå er det jo en presse-seanse før selve møtet starter, slik det var da det gikk galt mellom Trump og Zelenskyj. Hvorfor i all verden har de endret opplegget på denne måten? Det er jo et opplegg til at ting kan skjære seg.

Ønsker ikke Trump å legge til rette for en tillitsfull samtale som kan lede til noe positivt? Det virker slik.

Han har ødelagt noe av verdigheten til verdens viktigste kontor.

Les også debatt: Trump viser verden fingeren (+)

Les også spaltist Sverre Lodgaard: Rett og moral vil vike for andre, sterkere interesser

Les også Lars West Johnsen: Bakholdsangrep i Det svarte hus

Les også Lars West Johnsen: Det er nå vi må trykke USA til vårt bryst (+)