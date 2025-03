Fylleræl for kidsa er ikke greit

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Inger Lise Hansen er generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.

La meg poengtere det først som sist: Ramm lager god underholdning for mange, selv om det inkluderer fyll på TV og at han utsetter seg selv og andre for risiko.

Det bryter med forventninger og er grensesprengende. Greit nok.

Men når Ramm produserer fyllemusikk til ski-VM, promotert med smoking og NRK-logo, så må det være lov å si at han ikke bare har gått over streken. Han er så langt over streken at han ikke lenger ser den.

«Slalåmbrus» er ikke en sang som kommuniserer til de over 18, men snarere målgruppen til BlimE-sangene – altså barn i barneskolealder.

Det er ingen tvil om at mange barn til stadighet synger sangtekster som ikke er verken ment for dem, eller som passer seg så godt fra små uskyldige barn.

Hør for eksempel dette tekstutdraget fra «Slalåmbrus»: «Nå har jeg gått langt, fortjener no’ kaldt / Så hold meg fast før det går galt», «Jeg skal bli helt bazooka, skal bli helt Batistuta, skal bli stang-Bacardi / Skal bli helt Kon-Tiki, skal bli helt brokkolini / Jeg er klar for party», «Nå skal vi være som Diego Maradona (åå, gi meg slalåmbrus) / Skal bli helt Stevie Wonder (åå, gi meg slalåmbrus)».

Ramm må huske at han er et forbilde for mange barn.

Å lage den slags fylleræl for kidsa, det burde Ramm holde seg for god til. «Slalåmbrus» er intet mindre enn en fyllesang med rytme og musikalitet som passer inn i barnesjangeren.

Det blir ikke bedre av at NRK promoterer sangen med sin logo. Dette er tross alt samme kanal som produserer BlimE-sangene, som skal inspirere barn til vennskap og inkludering.

Nicolay Ramm Når Ramm produserer fyllemusikk til ski-VM, promotert med smoking og NRK-logo, er han så langt over streken at han ikke lenger ser den, mener Inger Lise Hansen. (Skjermdump/Instagram)

Og ironisk nok var det nettopp Ramm som sto bak en av disse sangene for noen år siden.

Ramm må huske at han også er et forbilde for mange barn. Det synes han ikke å ta hensyn til gjennom «Slalåmbrus». Er det virkelig din jobb, Ramm; å få barn til å drikke seg drita eller synge om å bli drita?

Låten til Ramm bør ses i sammenheng med alkoholeksponeringen barn utsettes for på mange arenaer, ikke minst i sosiale medier. Også der kommer mye av trykket fra kjendiser som Ramm, og influensere som barna ser opp til.

Når alkohol blir fremstilt som en del av en glamorøs livsstil og et symbol på det perfekte liv, går det rett hjem hos mange barn.

De fleste av oss, kanskje bortsett fra Nicolay Ramm og noen i NRK med dårlig vurderingsevne, skjønner at denne formen for drikkepress kan bidra til at unge debuterer med alkohol før vi ønsker.

Vi trenger ikke voksne som lager barnesanger for å promotere fylla.

Det er dumt, siden forskning viser at jo tidligere man begynner å drikke, jo større er sjansene for å utvikle problemer senere.

Dette er også mye av grunnlaget for innskjerpingen av forbudet mot alkoholreklame i sosiale medier. Den skal særlig beskytte barn og unge.

Hvorfor? Fordi de er så mottakelige for budskap fra folk de ser opp til.

Nylig fikk en kjent musikkgruppe som opptrer med rosa hetter, varsel om en bot på over to millioner kroner på grunn av måten de pusher alkohol på i sosiale medier.

Nicolay Ramm slipper unna det, men det bør gå an å opptre ansvarlig uten trusselen om store bøter som svir hengende over seg.

Vi trenger ikke voksne som lager barnesanger for å promotere fylla. Fylla gjør oss mer eksponert for fysisk og psykisk sykdom.

Det er en sammenheng mellom høyt alkoholbruk, adferdsproblemer og oppmerksomhetsvansker hos ungdom mellom 13 og 19 år. Vi vet også at alkohol kan forsterke psykiske lidelser.

Fylla kommer med en pris. Det tenkte åpenbart ingen på da de lanserte «Slalåmbrus» som et morsomt tilskudd til ski-VM.





