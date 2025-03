Ukjente for et halvt år siden – kan vinne tre Spellemannpriser nå

Nominasjonene til Spellemannprisene for 2024 ble kunngjort under en rød løper-tilstelning tirsdag ettermiddag. Selve prisene deles ikke ut før torsdag 24. april, på hotellet The Hub i Oslo. Heller ikke i år med riksdekkende TV-overføring, men formidlet på prisens egen YouTube-kanal. Thomas Numme og Harald Rønneberg kommer imidlertid tilbake som programledere, for første gang siden TV2 sto for overføringen av showet mellom 2005 og 2009. NRK tok over i 2010, men sa takk for seg etter 2023.

Bortfallet av TV-dekningen var en stusselig utvikling i Spellemannprisens 52 år lange historie. Når de allerede er et sentralt navn i Spellemann-sammenheng hadde ULD fortjent å få synge en av sangene sine på riksdekkende fjernsyn i beste sendetid. Gruppenavnet ULD er en forkortelse for fornavnene til medlemmene Une Lorentze Onarheim (sang), Lucia Andreadatter Utnem (piano) og Dagny Braanen Lindgren (trekkspill).

ULDs «Fra en annen virkelighet»

ULD møtte hverandre på Foss Videregående skole, gikk videre sammen på Tonheim Folkehøgskole og ga ut sin første singel i juni i fjor. De er nominert til Spellemannprisen i klassene for Årets gjennombrudd, Alternativ pop og Årets utgivelse. De to siste kategoriene for EPen «Fra en annen virkelighet». Spellemannprisen krever ikke lenger albumutgivelser for å være kvalifisert, bare 10 minutter utgitt musikk.

EPen til ULD er 26 minutter lang, og derved lenger enn Raga Rockers’ «Maskiner i nirvana», som ofte er med på lister over tidenes beste norske album. ULD var ikke med på Dagsavisens liste over fjorårets beste norske album, men som vi skrev da: «Redaksjonens største nye favoritter i 2024, trioen ULD, ga ut mange nok sanger til å fylle et album, men har til gode å gjøre et på ordentlig. Når det engang kommer gleder vi oss til å ha dem med på lista.» Rundt nyttår var ULD var også med på Dagsavisens liste over de mest lovende navnene for 2025.

Nominert til Spellemannpris: Girl In Red og Gabrielle

Tre nominasjoner går også til Ola Kvernberg med sitt Steamdome og festmusikkduoen Søte Rare Gutter. Girl In Red (Marie Ulven) er igjen nominasjonsvinneren, med sjansen til å vinne fem priser. Gabrielle (Leithaug) og (Jo Almaas) Marstein kan få fire hver. De tre konkurrerer mot hverandre i klassen for Årets låtskriver. Gabrielle kan i tillegg vinne for Årets tekstforfatter, Pop og Årets utgivelse, Marstein for Tekstforfatter, Hiphop og Årets låt, Girl In Red for Årets låt, Alternativ pop, Årets internasjonale suksess, og Årets produsent.

Girl in Red er igjen den mest nominerte til Spellemannprisen, med muligheten til å få fem priser. Her i Oslo Spektrum i oktober 2024. (Mode Steinkjer)

Man kan bli litt matt av alle disse klassene. Etter fjorårets utdelinger forsøkte Spellemannprisen å senke antallet kategorier ved å slå noen av dem sammen. Dette ble så dårlig mottatt i miljøene som ble rammet at avgjørelsen ble omgjort. I alt er det i år 26 klasser, med 108 nominasjoner til sammen. I tillegg kommer hovedprisen for Årets Spellmann, og en hederspris for lang og tro tjeneste. Her er det ingen nominasjoner på forhånd.

Fay Wildhagen forbigått av Spellemann

Den mest overraskende forbigåelsen blant de 108 på nominasjonslista er Fay Wildhagen. I Dagsavisens kåring av fjorårets beste album satte vi hennes «Let’s Keep It In The Family» øverst. I Aftenposten var hun nr. 2. I fjor gikk utdelingen av stabelen uten Susanne Sundfør, men hun valgte selv å la være å melde seg på. Vi får bekreftet fra plateselskapet Warner Music at Fay Wildhagen var påmeldt i fem klasser.

Fay Wildhagen fylte Operaen to ganger i februar, og gjør det igjen 8. mars. Hun lagde et av fjorårets beste album, men er ikke med blant de 108 nominasjonene til Spellemannprisen. (Mode Steinkjer)

I anmeldelsen av Wildhagens konsert i Den Norske Opera i februar antydet vi at hun var en kandidat til hovedprisen Årets spellemann. Dette er fortsatt teoretisk mulig, men mindre sannsynlig nå. I stedet seiler Gabrielle opp som den største favoritten til denne utmerkelsen.

Jeg savner også personlige favoritter som Frøkedal & Familien, Synne Vo, Masåva og Ellen Andrea Wang i dette selskapet. Men pristildelinger er ingen eksakt vitenskap. Nominasjonene er foretatt av relativt små juryer, og personlige preferanser hos disse er selvfølgelig avgjørende. Likevel må det være lov å synes at noe er rart.

Lars Martin Myhre nominert etter sin død

Det er kanskje ikke tida for å foreslå flere kategorier, men når vi ser på lista over nominerte er det påtagelig hvor få godt voksne utøvere av populærmusikkens brede spekter som er nevnt. Det er derfor gledelig å se at Lars Martin Myhre er nominert i viseklassen, for albumet «Lønn», som kom ut en måned før han døde i desember. En lignende hedersbevisning hadde Frank Hammersland fortjent for sitt etterlatte album «The Ocean Sleeps Alone Tonight». Ellers er det vel bare Claudia Scott og Mari Boine blant alle disse som var kjent i forrige århundre. Det hadde heller ikke vært for mye å forlange en utmerkelse til Kari Svendsen for det formidable albumet «Kari Svendsen spesial!»

Lars Martin Myhre døde i desember 2024, en måned etter utgivelsen av albumet "Lønn". Nå er han nominert til Spellemannprisen. (HEIDI MARIE GOPEROD)

Det er en gammel klisjé å si at alle de nominerte er vinnere, men det er også langt på vei riktig. Det fine med slike lister er å se gjennom alle navnene, velge seg ut noen som man ikke har hørt på før, gjerne i de mer nisjepregede klassene som samtid, tradisjonsmusikk eller rock, og igjen bli imponert over bredden i det norske musikklivet.

---

De nominerte til Spellemanprisen 2024

KLASSISK

Eldbjørg Hemsing Hillborg

Klaus Mäkelä, Oslo Philharmonic Orchestra

Oslo Strykekvartett

Mathias Halvorsen, Kringkastingsorkesteret

SAMTID

Kristine Tjøgersen

Øyvind Torvund

Terjungensemble

Pinquins / Ensemble neoN / Kringkastingsorkestret / Yumi Murakami / Silje Aker Johnsen / Kristine Tjøgersen / Ane Marthe Sørlien Holen

BLUES

Kid & Lisa Andersen

Birri

Knut Hem

Daniel Eriksen

COUNTRY

Embla and the Karidotters

Claudia Scott

Nora Legrand

Erlend Gunstveit

BARNEMUSIKK

DJ MøMø

Badebygjengen

Planetpatruljen

Silje og Maria

FESTMUSIKK

Søte og Rare Gutter

Problembarn

Carina Dahl

Hagle

R&B/SOUL

Natnael

GiddyGang & Vuyo

Sūn Byrd

Isabelle Eberdean

TRADISJONSMUSIKK

Johanne Flottorp og Åsmund Solberg

Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas Solhov

Britt Elise Skram

Mari Boine

JAZZ

Eirik Hegdal / Eklektisk Samband

Henriette Eilertsen & OJKOS

Joel and the Neverending Sextet

Signe Emmeluth

ÅRETS LÅT

Marstein + Annika: Sammen

Kygo + Ava Max: Whatever

Girl in Red: Too Much

Rakkere: 24 7

Delara: Siste Dans

Søte og rare gutter: Bærum Bitches

ROCK

Slomosa

Seigmen

Heave Blood & Die

Aktiv Dödshjelp

MUSIKKVIDEO

Honningbarna Avanti

Ballinciaga Ayt: The Movie

Witchclub Satan Fresh Blood Fresh Pussy

Dirty Oppland Norsk Statistikk

VISER

Marie Løvås

Anna Kajander

Lars Martin Myhre

Frida Ånnevik

ALTERNATIV POP

Girl In Red

ULD

Aurora

Konradsen

ÅPEN KLASSE

Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhus

Ola Kvernberg Steamdome lll

Møster!

Susanna

HARD ROCK/METAL

Koldbrann

Trelldom

Whoredom Rife

Sibiir

LÅTSKRIVER

Gabrielle Leithaug & Syver Storskogen

Marie Ulven & Matías Téllez

Ramón Torres Andresen

Jo Almaas Marstein & Kastel

HIP HOP

Marstein

Tyr

Ari Bajgora

SA_G

TEKSTFORFATTER

Jo Almaas Marstein

Gabrielle Leithaug

Frida Ånnevik

Erlend Ropstad

ELEKTRONICA/DANCE

Jerry Folk Heart

Why Kai

Nom De Guerre

Faktethias

ÅRETS GJENNOMBRUDD

Anna Lille

ULD

Ari Bajgora

Slomosa

Golfklubb

Søte og Rare Gutter

POP

Dagny

Gabrielle

Metteson

Golfklubb

KOMPONIST

Ola Kvernberg

Kristine Tjøgersen

Tyler Futrell

Knut Vaage

INTERNASJONAL SUKSESS

Girl In Red

Roc Boyz

Djerv

Daniel Herskedal

Vilde Frang

PRODUSENT

Kastel

Vetle Junker

Marie Ulven/Matías Téllez

Matías Téllez

ÅRETS UTGIVELSE

Gabrielle: Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet

ULD: Fra en annen virkelighet

Ola Kvernberg: Steamdome III: Beyond The End

Aurora: What Happened To The Heart

---





