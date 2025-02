Vestkantskolen har problemer. Så deilig!

For ikke lenge siden kunne vi endelig høre om problemer på vestkantskolen Ullern videregående, som melder om usunne mengder press. Karakterpress, sexpress, drikkepress og utseendepress.

Men også om et sosiale hierarki som høres ut som et dårlig forsøk på et Squid Game-aktig kastesystem.

Det er klart det er hyggelig å høre slikt for en kar fra østkanten. Skadefryd kalles det.

Med bakgrunn fra den råeste Groruddalen, som har lange tradisjoner for å melde om skoler med utfordringer rundt kriminalitet, sosial kontroll og uro, er det nesten deilig å høre at ting ikke er rosenrødt på andre siden av Uelands gata heller.

Men midt i denne skadefryden lurer det en bismak av dårlig samvittighet. Er det sunt med denne typen misunnelse?

Qalbi Khan, førsteamanuensis UiO (Privat)

Kanskje er noe iboende i oss mennesker som handler om å snakke og sammenligne oss med “naboens nye bil”.

For blir forskjellene for store, øker følelsen av urettferdighet og utenforskap. Man trenger ikke studiepoeng i samfunnsvitenskap for å konkludere med at det er viktig å jobbe for å utjevne forskjeller.

Det skal ikke føles godt at ungdom på vestkanten eller østkanten lider. Slik misunnelse smitter og kan bli til hat.

Problemet er bare at vi ikke alltid er enige om hva som forårsaker ulikhetene, og hvordan man best kan utjevne dem.

Det er lett å tenke at vi må lære oss å leve med visse ulikheter. Men klarer vi det? Eller er det slik at denne type misunnelse fort tar styggere former enn en jovial rivalisering mellom Lyn og Vålerenga?

Nå har det seg slik at jeg (faktisk) har venner på den andre siden av elva, som møtes for å spille poker.

Visst har mine Ullern-kompiser fine klokker og biler. Men de er også hyggelige, høflige og hederlige.

Og visst snakker de mye om aksjer, golf-turer og Botox. Men de er også lojale, inkluderende og hjelpsomme.

De er det man på godt Østlandsk kaller for, “bra folk”.

Så da nyhetene om Ullern videregående skole brøt ut måtte jeg jo, med det rivaliserende smilet om munnen, utfordre dem rundt presset som det meldes om. Hva slags ungdom vil de egentlig ha?

Skal de være styrtrike, eller holder det at de er suksessfulle og lykkelige i sitt virke?

Skal de lære seg å dyrke sitt utseende eller til å være trygge i egen kropp?

Skal de lære seg at for å få noe så må man gi noe, eller skal de lære seg at godhet alltid er fordelaktig?

For mine Ullern-venner, og folk flest vil jeg tro, vil det sistnevnte alltid holde.

Kanskje mangler det nok arenaer hvor ungdommer i øst møter de i vest, og finner ut at de egentlig er opptatt av samme ting.

Vi er, på begge sider av elva, mer like enn ulike når det kommer til hva slags folk vi vil være. Selv om enkelte riktignok er villige til å betale oppsiktsvekkende mye for å vite hvor mye klokka er.

Det gagner uansett lite, i det lille bybildet vårt, at polariseringen mellom øst og vest øker.

Med dagens sosiale medier er det lettere spre bilder og videoer av et lukrativt liv, som dermed fyre opp under følelsen av urettferdighet og misunnelse hos ungdommen som bor over på den andre siden av Uelands gata.

Kanskje mangler det nok arenaer hvor ungdommen i øst møter de i vest og finner ut at de egentlig er opptatt av samme ting: Å få nok muligheter til å lykkes med å oppnå det de drømmer om. Å passe inn. Å være kul.

For det skal ikke føles godt at ungdom i vestkanten eller østkanten lider.

Slik misunnelse smitter og kan bli til hat.

Fienden er ikke vestkantgutten i Canada Goose eller pappa i Porsche. Fienden er de store sosiale ulikhetene som gir enkelte færre muligheter for å lykkes.

Og redningen?

Det er vår felles forståelse av at disse ulikhetene til enhver tid skal etterstrebes utjevnet.

Kanskje vil noe alltid eksistere? De må vi i så fall lære å leve med. Fordi vi er fortsatt er mer like enn ulike. Selv om vi ikke alle måtte heie på riktig fotballag:

ENGA!

