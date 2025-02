Avkriminalisering er det verste signalet å sende nå

Kjære statsminister Støre og regjeringskolleger: Gratulerer med fornyet besetning på skuta! Og lykke til med jobben. Det vil dere trenge. Verden blir nok ikke enklere med det første, for hvilken som helst regjering.

Dag Endal Dag Endal er redaktør for narkotikapolitikk.no. (Privat)

Men én sak kan bli en suksesshistorie: Forslaget dere laget til en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet. Stortingsmelding 5 (2024–2025) er et dokument som løfter rusdebatten skyhøyt over det som Solberg-regjeringen klarte med sitt forslag til rusreform – som var en helsereform uten helseinnhold.

Jeg ser at noen mener at forebyggings- og behandlingsreformen er dårlig og spekulerer i at årsaken er at Arbeiderpartiet ble kuppet av Senterpartiet i denne saken. At forslaget ville blitt et helt annet og bedre om bare Senterpartiet hadde vært holdt unna saken.

Nå må alle partier som er opptatt av en balansert, kunnskapsbasert og virksom ruspolitikk, bidra til et bredt flertall på Stortinget.

Jeg vet ikke hvem som skal ha æren for hva av teksten i stortingsmeldinga. Men to ting er sikkert: Regjeringen la fram et meget bredt, faglig godt begrunnet dokument om helheten i ruspolitikken. Det klarte ikke Solberg-regjeringen.

Og ved framleggelsen viste kommentarene fra så vel Jonas Gahr Støre som Jan Christian Vestre og Tonje Brenna at dette er et dokument som Arbeiderpartiet virkelig står inne for.

Kanskje kan Stortingets behandling av saken spisse satsingene ytterligere. Nå må alle partier som er opptatt av en bred, balansert, kunnskapsbasert og virksom ruspolitikk, bidra til et bredt flertall på Stortinget.

Statsminister Støre; du og regjeringskollegene i Arbeiderpartiet kan med stor frimodighet stå på forslaget dere har laget om en forebyggings- og behandlingsreform.

Fordi den har som overordnet mål å holde forbruket av narkotika så lavt som mulig.

Fordi den har en folkehelsetilnærming med et bredt spekter av tiltak, til forskjell fra det forrige reformforslaget som ensidig fokuserte på skadereduksjon.

Fordi den har en god beskrivelse av hva effektiv forebygging handler om.

Fordi den annonserer et nasjonalt forebyggingsprogram for ungdom, inspirert av kunnskap og gode erfaringer både fra eget og andre land.

Fordi den endelig bringer pårørendeperspektivet opp på den ruspolitiske dagsorden; noe som har vært ignorert i altfor mange år.

Fordi den drøfter behandlingstilbudet i stor bredde, ikke bare tilfeldige enkelttiltak.

Fordi den har en oppdatert forståelse av overdoseproblematikken og lanserer en dynamisk handlingsplan.

Men – og dette er et viktig men: Noen prøver nå å vekke til live det gamle forslaget om avkriminalisering av narkotika.

Jeg bruker all min tid på lokalt forebyggende arbeid blant barn og ungdom på Oslos østkant og jeg er ikke i tvil: Avkriminalisering vil være det aller verste signalet å sende i disse dager, hvor vi opplever at holdningene til narkotika har endret seg i feil retning.

Avkriminalisering blir vanligvis misforstått. Det blir oppfattet som at nå er det lov og helt greit.

Avkriminalisering er vanskelig å forklare og blir vanligvis misforstått. Det blir oppfattet som at nå er det lov og helt greit. Det vil også gi enda et godt kort på hånda til dem som rekrutterer ungdom som løpegutter i narkotikasalg.

Ruspolitikk kan ikke bare handle om en liten gruppe tungt rusavhengige i Brugata og på Vaterland. Det har regjeringen vist på en god måte med en stortingsmelding som ser helheten.

Ruspolitikk handler mest av alt om alle oss andre. Ikke minst de over 20.000 ungdommene i Groruddalen som vi må klare å holde unna dopavhengighet.

Mislykkes vi i dette, blir det folksomt i Brugata om noen år.





