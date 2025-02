Du kan jo flytte Nationaltheatret hit, Støre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Vi må ta tak i offentlige byggeprosjekter som alltid blir dyrere enn påtenkt», hilste statsminister Jonas Gahr Støre til Aps landsstyre.

Elin Schjenken Halvorsen Elin Schjenken Halvorsen er daglig leder i Hovinbyen Sirkulære Oslo. (HSO)

Onsdag 5. februar sa han fra Stortingets talerstol at han vil flytte flere statlige arbeidsplasser fra Oslo sentrum til Groruddalen og andre bydeler.

Forslaget om å legge Nationaltheatret til Økern kan altså slå to fluer i en smekk.

Kort oppsummert står valget mellom å bruke 7 milliarder kroner og 18 år på et nytt teater på Tullinløkka (tall fra Statsbygg), pusse opp det gamle bygget for 3 milliarder kroner og leie midlertidige lokaler rundt om i byen (med ukjent prislapp) – eller å lytte til lokalpolitikerne i Oslo som foreslår en permanent løsning med satellittscener på Økern til én milliard kroner, ferdigstilt på fire år.

Daniel Kjørberg Siraj Daniel Kjørberg Siraj er styreleder i Hovinbyen Sirkulære Oslo og konsernsjef i Obos. (HSO)

Alternativet på Økern samlokaliserer teaterproduksjon, lager, administrasjon og ledelse, samtidig som det fjerner behovet for en midlertidig scene og sparer både permitteringer og oppsigelser.

Og ikke minst: Det er et viktig byutviklingsgrep for Oslo.

Hovinbyen Sirkulære Oslo er utpekt som innovasjonsdistrikt midt i Hovinbyen – et område som tilsvarer Norges femte største by når det står ferdig om 20 år.

Nationaltheatret vil skape liv i området og gi positive ringvirkninger for serveringssteder og næringsliv.

Vi skal være banebrytende innen sirkulærøkonomi, nye arbeidsplasser og et yrende byliv. Skal vi lykkes, må Økern ha et rikt kulturtilbud.

I begge tilfeller kan man rehabilitere og bevare det historiske bygget midt i sentrum. Men Økern-alternativet bidrar samtidig til utviklingen av en helt ny bydel i Oslo.

Nationaltheatret vil skape liv i området og gi positive ringvirkninger for serveringssteder og næringsliv. Skuespillere og teaterpublikum trenger restauranter og kafeer, noe som igjen skaper et mer variert servicetilbud.

Hvorfor er det motstand? Kan det være at noen mener at Økern ikke er fint nok?

Før jul sa daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum at «vi kan ikke velge Rolls-Royce når en Volvo kan duge», i et utspill om Nationaltheatret der alternativet på Tullinløkka ble parkert.

Økern kan gjerne være Volvo i dette språklige bildet. Så hvorfor er det motstand? Kan det være at noen mener at Økern ikke er fint nok?

Vi som kommer fra eiendomsbransjen vet at én ting teller mest: Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet.

Men Nationaltheatret er ikke en kafé som er avhengig av tilfeldig drop-in. Publikum bestiller billetter i god tid og reiser til forestillinger med en plan. Da «Døden på Oslo S» ble satt opp på Økern, var det for fulle hus – en braksuksess. Hvorfor skulle ikke Økern fungere like bra for Nationaltheatret framover?

Vi skjønner at skuespillerne ved selveste Nationaltheatret liker tanken på å være plassert «i aksen mellom Stortinget, Universitetet og Slottet». Men vi håper inderlig at både kulturminister Lubna Jaffery og finansminister Jens Stoltenberg klarer å ha flere tanker i hodet samtidig.

Kloden Teater, et nasjonalt kulturbygg for barn og unge, er allerede fullfinansiert og åpner i 2027. Hvorfor skulle ikke Nationaltheatret kunne finne seg til rette i samme område?

Eller er Økern bra nok for barn og ungdom, men ikke for de voksne?

