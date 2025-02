Norge trenger en ny skolepolitikk

Dagsavisens bruker sin leder den 14.februar på å anklage Fremskrittspartiet for å rasere norsk skole og å ta norsk skole «flere generasjoner tilbake».

Vi skulle ønske at Dagsavisen tok innover seg at det ikke er Frp som er norske elevers problem.

Altfor mange elever går gjennom skolen uten en mestringsfølelse.

Vår felles fiende bør isteden være den alarmerende nedgangen i resultater og prestasjoner som vi har sett over flere år – samtidig som vold, mobbing og uro i klasserommet har skutt i været.

Dagsavisen velger på autopilot å skyte budbringeren, fordi det nok en gang er Frp som tør å si det åpenbare: Det vi har gjort i norsk skole hittil har ikke fungert. Det har tvert imot brakt skoleresultatene i gal retning.

Vi skylder da våre barn og kommende generasjoner å tenke nytt.

Altfor mange elever går gjennom skolen uten en mestringsfølelse. Mange føler nederlag på nederlag og får selvtilliten ødelagt. Blant annet derfor ønsker vi mer nivådelt undervisning i basisfagene.

Man skal ikke måtte være best i et fag for å ha det gøy på skolen og utvikle seg, men da må også skolen se hver enkelt elev som et individ.

Nivådelt undervisning i basisfagene vil bidra til at de som henger etter i et fag får hjelp til å mestre og forstå det de sliter med, istedenfor å henge etter hele skoleløpet.

På samme måte vil de som er flinke i et konkret fag få større utfordringer for å dyrke sine evner. I et annet fag kan rollene være snudd, og den som for eksempel sliter med matte kan være på et høyere nivå i engelsk.

Fremskrittspartiet ønsker en skole som gir alle elever et solid utgangspunkt i basisfagene, samtidig som den gir den enkelte mer frihet til å forme sin øvrige skolehverdag gjennom flere valgfag.

Alle barn skal vinne og mestre ut fra sine egne forutsetninger. De skal få vise hva de er gode til.

Vi ønsker derfor å gå bort fra sidemål som obligatorisk, og gjøre det til valgfritt sidemål og annet fremmedspråk.

Dette vil både la elevene fokusere på det de selv ønsker og det de finner mest nyttig. Vi tror det kan bidra til økt motivasjon og økt mestring i basisfagene.

Elevene er ulike. Noen er glade i og flinke til å lære teori, mens andre behøver en mer praktisk opplæring. Vi må derfor bort fra enhetsskolen der alle barna kjøres gjennom den samme kvernen.

Alle barn skal vinne og mestre ut fra sine egne forutsetninger. De skal få vise hva de er gode til.

Både i Oslo og Trondheim er det gjennomført forsøk som viser at nivådifferensiering kan gi økt læringseffekt. Rapporten «Et jevnere utdanningsløp» fra Løken-gruppen i 2024 anbefalte også økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper etter elevenes faglige nivå.

Dagsavisen anklager Frp for å ta norsk skole flere generasjoner tilbake. Sannheten er heller at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som tør å tenke nytt og skape en ny suksessoppskrift i norsk skole for de kommende generasjoner.





