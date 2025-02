Nå bruker Trump samme uttrykk som Breivik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Donald Trump la natt til søndag ut et sitat på både X og TruthSocial som vi også kan finne i Anders Behring Breiviks såkalte manifest: «Den som redder landet sitt bryter ingen lov».

Eivind Trædal Eivind Trædal er bystyrerepresentant i Oslo for MDG. (Wanda Nathalie Nordstrøm)

Sitatet skal angivelig stamme fra den franske keiseren Napoleon Bonaparte, og er svært likt et som ble tillagt ham i en film fra 1970, ifølge CNN.

Min første reaksjon var at dette viser at Trump vil forsøke å kue domstolene. Men det kan også leses som et ekstremt farlig signal til hans følgere.

Denne ideen var naturligvis farlig allerede hos Napoleon. Han ble en stormannsgal diktator, og frykten for en ny mann som ham formet europeisk politikk i nesten hundre år etterpå.

Men det er også farlig i hodet til radikaliserte individer og grupper som er vilige til å bruke politisk vold. Som de som stormet Kongressen 6. januar 2021.

En av Trumps første gjerninger som president var å benåde disse voldsmennene, alle som én. Uansett om de hadde gått til angrep på politiet, eller planla å drepe visepresidenten.

Trumps tweet kan leses som et grønt lys til alle MAGA-fanatikere som ønsker å bruke vold mot sine politiske fiender.

Nå sender han ut et budskap til sine følgere om at han ikke anser noen som lovbrytere hvis de hjelper ham med å «redde landet». Presidenten har, idiotisk nok, makten til å benåde hvem som helst, for hvilken forbrytelse som helst.

Dette kan altså også fungere som en hundefløyte for de mange radikaliserte gruppene på ytre høre som støtter Trump. Landet kryr av væpnede høyreekstreme militser.

FBI har stoppet flere av dem, blant annet de som planla å kidnappe guvernør Gretchen Whitmer i Michigan. Trump har nå pekt på MAGA-fanatikeren Kash Patel som ny FBI-sjef. Han vil mest sannsynlig forsøke å rense organisasjonen for alle som ikke er lojale til Trump.

Vi kan ikke utelukke at personen som har plantet dette sitatet i hodet på Trump, har plukket det opp fra Breiviks manifest.

De vil neppe gjøre mye for å stoppe nye former for «desentralisert» politisk vold mot demokrater.

Trumps tweet kan leses som et grønt lys til alle MAGA-fanatikere som ønsker å bruke vold mot sine politiske fiender. Ingen som begår forbrytelser i Trumps navn, trenger å frykte konsekvensene. Dette signalet er allerede blitt sendt med benådningene av 6. januar-mobben.

Men han ønsker åpenbart å understreke poenget.

Vi kan ikke utelukke at personen som har plantet dette sitatet i hodet på Trump – om han da har twitret det selv – har plukket det opp fra Breiviks manifest.

Det vi kan være ganske sikre på, er at mange av de høyreekstreme amerikanerne som leser tweeten kjenner det igjen derfra.

Denne ideen er livsfarlig, både i hodet til en president og i hodet til en radikalisert ensom ulv med automatvåpen og kunstgjødsel.

En versjon av dette innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse.

