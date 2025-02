Usaklig og komisk spekulativt om Norgesdemokratene

Jarl Wåge publiserte 6. februar en kronikk i Dagsavisen hvor han gikk i strupen på tonen i kommentarfeltet til Facebook-gruppa «Vi som støtter Norgesdemokratene (ND)». Norske partiledere ble beskrevet som landssvikere, og det foreslås dødsstraff, drap og gapestokk av navngitte politikere.

I kronikken slår han fast at dersom partileder i Norgesdemokratene (ND), Geir Ugland Jacobsen, ikke forteller gruppa at han tar avstand fra handlingene det oppfordres til, så må han være enig med dem.

Anne Cecilie Kristensen. (Privat)

Men Wåge viser ikke at ND er tilknyttet gruppa. Han bruker etter vår oppfatning subtil «guilt by association», som kan oppfattes som at ND og Geir Ugland Jacobsen tilhører ekstreme miljø.

Hvis partileder Jacobsen kommenterer i Facebook-gruppa, kan det tolkes som et forsøk på å rydde opp i egne rekker – til tross for at gruppen ikke er hans ansvar.

Å nevne ND i samme kronikk som Anders Behring Breivik er en grov hersketeknikk, uansett hvor tilslørt den er.

Denne kreative øvelsen på svertekampanje kan man få til i hvilket som helst miljø.

Man finner ekstreme ytringer i et modereringssvakt kommentarfelt, fremstiller dem som representative for en politisk leir, og presser ledelsen til å beklage. Nekter de, er det bevis på ekstremisme; beklager de, er det bekreftelse på at leiren er ekstrem. Uansett utfall taper de.

Facebook-grupper har ofte begrensede ressurser og lite moderering. Hadde ND støttet denne gruppen, ville vi prioritert moderasjon.

Demokratiet råtner fra toppen, skrev Harald Borgebund i Dagens næringsliv den 8. januar, i forbindelse med at Norge hadde den raskest dalende tilliten til storting i regjering, i en undersøkelse av OECD-landene.

Nordmenn ser at politikere ofte bryter løfter og følger en annen agenda i posisjon. De gir fra seg råderett, inkludert billig strøm. Mange mener globalistisk orienterte politikere kan ha brutt § 111 om krenkelse av Norges selvstendighet.

Derfor dukker det opp Facebook-grupper med sinte folk som mener politikerne og bør straffes.

Noen er skuffet over Senterpartiet for sentralisering, FrP for bompenger og innvandring, og Støre og Solberg for feil forhandlinger om norske interesser.

Sinne, frustrasjon og hat kan stå i forhold til maktens ugjerninger og er ikke nødvendigvis usunt.

I frie demokratier er det tradisjon for å sparke oppover for å holde makthaverne ansvarlige.

Norgesdemokratene er enige med Våge i at noen i kommentarfeltet var sinte, og at enkelte uttalelser var hatefulle, spesielt de som foreslo dødsstraff for landssvik av navngitte personer.

Vi tar sterkt avstand fra oppfordringer til å ta loven i egne hender, og mener moderatorene i gruppen bør styrke modereringen, men gruppen er altså ikke er vår.

Noen ganger er sinne berettiget, så lenge det uttrykkes innenfor loven. At Norge blir sintere, kan være et tegn på sunnere skepsis.

ND ønsker kritikk velkommen, men den bør rettes mot partiet eller programmet, ikke baseres på løs skyld ved assosiasjon.

Partileder Geir Ugland Jacobsen stiller seg bak innholdet i debattinnlegget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen