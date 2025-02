Arbeidslinja gjelder ikke for barn, Tonje Brenna

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Thale Skybak er fungerende leder for Redd Barnas norgesprogram.

I 2024 økte antall sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar med 14 prosent, viser foreløpige tall fra Nav. Det er ikke bare urovekkende, det er et varsko om en dyptgående systemsvikt.

Vi har sett denne utviklingen komme over tid, men tiltakene for å snu trenden har uteblitt. Samtidig vet vi at det er vanskelig for foreldre å komme i arbeid hvis barna deres ikke har det bra.

Mange barn vokser opp med tomme matbokser, sko som klemmer, og uten mulighet til å ta del i fritidsaktiviteter.

Hver fjerde sosialhjelpsmottaker har omsorgsansvar for barn, og blant langtidsmottakere er andelen enda høyere. Dette er med andre ord ikke bare et arbeidslivsspørsmål, men et spørsmål om barns rettigheter og levekår.

I Redd Barna møter vi jevnlig familier som står i en fastlåst økonomisk situasjon. Dyrtid og økte levekostnader tvinger dem til å kutte i utgifter som mat, strøm og helsebehandling.

Stønadene de mottar fra det offentlige er rett og slett ikke nok til å dekke barnas behov, og mange vokser opp med tomme matbokser, sko som klemmer, og uten mulighet til å ta del i fritidsaktiviteter.

Hvordan skal foreldre komme i arbeid, når de daglig må bekymre seg for om barna får nok å spise?

SIFO har i en rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet konkludert med at dagens sosialhjelpssatser er for lave og må økes. Likevel er de veiledende satsene ikke blitt justert til et nivå som dekker de mest grunnleggende behovene.

Helsetilsynet har samtidig avdekket at 85 % av Nav-kontorene ikke vurderer barns behov ved vedtak om sosialhjelp – dette til tross for at tilsvarende funn ble gjort allerede i 2012.

Vi har kunnskapen som trengs for å løse disse problemene, men tiltakene uteblir. Arbeidsminister Tonje Brenna må ta ansvar og sikre at sosialhjelpen for barnefamilier løftes over fattigdomsgrensen.

Skal vi unngå at fattigdom går i arv, må vi sørge for at ingen barn faller mellom stolene.

Sosialtjenesteloven, Nav-loven og Folketrygdloven må oppdateres slik at barns rett til å bli hørt og vurdert blir ivaretatt i alle vedtak som angår deres levekår. Dette er i tråd med hva Ekspertgruppen for barn i fattige familier anbefaler.

I tillegg må Nav utstyres med bedre verktøy og kompetanse for å møte de komplekse behovene som barn og familier står overfor. Øremerkede midler må bevilges til opplæring av Nav-ansatte i barnefaglig kompetanse, slik at barns behov blir vurdert systematisk og konsekvent.

For barn gjelder ikke arbeidslinja.

Skal vi unngå at fattigdom går i arv, må vi sørge for at ingen barn faller mellom stolene.

