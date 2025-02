Ja, jeg burde ha droppet ordet «løgn»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I helgen publiserte VG en «kommentasje» om Ullern videregående skole. En «kommentasje» er en blanding av en subjektiv kommentar og en mer objektiv reportasje.

Jeg er ofte kritisk til det journalisten, Shazia Majid, skriver og sier om norsk skole. Det er, etter min mening, ofte unyansert, negativt og feil.

Jeg var også kritisk til «kommentasjen» om Ullern skole.

På Facebook skrev jeg at teksten tilhørte «en kategori tekster som er utbredt både blant enkelte journalister og andre: Man skriver slik at hvert ord (stort sett) er sant, men samtidig slik at det til sammen kan bli en stor løgn».

Kommentator i Dagsavisen, Cornelia Kristiansen, kritiserer meg (11. februar) for at jeg i denne saken brukte ordet «løgn».

Jeg er i grunnen enig med Kristiansen i det. Ordet «løgn» var et for sterkt uttrykk. Jeg burde ha formulert min kritikk på en annen og mer presis måte.

