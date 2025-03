Jeg kan jo ikke bare logge meg av. Eller kan jeg det?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kaja Henny Osnes Kaja Henny Osnes er firebarnsmor og gründer med mastergrad i fornybar energi. (Erika Hebbert)

«Jeg har bytta bort smarttelefonen med en ‘dum’ telefon», sa han med en selvtilfreds mine.

«Jeg skal bruke mindre tid på skjerm og mer tid i øyeblikket her og nå. Mange av toppene i Silicon Valley gjør det samme, de vil ikke være brukere, men skapere av teknologi».

Jeg nikket bekreftende: «Så inspirerende!».

Han er ikke den første som har tenkt tanken. I fjor fikk boken «Pålogga livet» stor oppmerksomhet. Mediene kastet seg over de to mennene som la fra seg smarttelefonen i ett år og lagde bok av det.

De ble fremstilt som brave helter i sitt forsøk på å stilne støyen fra smarttelefonen og dykke ned i sitt indre.

Det slår meg at det stort sett er kvinner som svarer i de endeløse fellestrådene.

Jeg gikk hjemover i dype tanker om en fremtid uten skjerm, men ble brått revet ut av refleksjonen av et skingrende varsel fra smarttelefonen. «Vennligst Vipps 50 kr til fellesgave!».

Jeg så skyldbetynget at det lå en rekke uleste meldinger i tråden til klasse 2b, eller var det 4c? Nye varsler i Messenger, Whatsapp, Spond og Skolemelding lyste mot meg i det kalde vintermørket.

Det slår meg at det stort sett er kvinner som svarer i de endeløse fellestrådene. Oppmuntrende tilsvar, gjerne etterfulgt av en passende smiley.

For svare må jeg, jeg kan jo ikke bare logge meg av, slutte å svare på bursdagsinvitasjoner, innsamlingsaksjoner og vennskapsrelasjoner. Eller kan jeg det?

Aftenposten publiserte i fjor høst en sak som hevder at de aller fleste som tar hovedansvaret for det digitale hjemme er menn.

Internasjonal forskning på «digitalt husarbeid» viser at eksperten gjerne kommer i en maktposisjon i det smarte hjemmet, og at den andre parten blir sårbar når de digitale hjelpemidlene ikke fungerer.

Denne tematikken er et mikroperspektiv på det som skjer i verden.

«Jeg tror at samfunnet er blitt avmaskulinisert, eller kastrert, på et vis», sa Meta-sjefen Mark Zuckerberg i en podkast-samtale med Joe Rogan på nyåret. Zuckerberg hevder at det trengs mer «maskulin energi» i amerikanske bedrifter.

Det er ingen hemmelighet at majoriteten av tech-toppene i Silicon Valley er menn.

Etter Donald Trumps innsettelsesseremoni å dømme er det problemet løst for Meta-sjefen. Der så vi den nye presidenten omringet av Elon Musk, Google-sjef Sundar Pichai, Amazon-sjef Jeff Bezos og Mark Zuckerberg selv. Menn med teknologisk herredømme, astronomiske formuer og mer makt i verden enn vi tør å innrømme.

Ifølge Forbes besetter kvinner kun 25 % av verdens tech-relaterte jobber, og det er ingen hemmelighet at majoriteten av tech-toppene i Silicon Valley er menn.

Hvorfor er det blitt slik at menn skaper teknologi, mens kvinner nøyer seg med å være passive brukere?

Den industrielle revolusjonen førte til at menn eide produksjonsmidlene, og kvinner satt ved produksjonsbåndet. Den teknologiske revolusjonen kan få samme utfall hvis vi som samfunn ikke evner å snu denne utviklingen nå.

Med iskalde fingre svarer jeg høflig på alle sosiale plattformer, lenket til smarttelefonens teknologi av et fellesskap som krever svar.

