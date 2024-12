Analysen er feil, Arbeiderpartiet

Enkel logikk tilsier at en ny leder eller en ny strategi er løsningen hvis en virksomhet ikke leverer gode resultater, samtidig som mulighetene for å levere vesentlig bedre burde være til stede.

Dette gjelder også for Arbeiderpartiet – men det betinger at analysen av resultatene er riktig.

Jørgen M. B. Grønneberg

Vedvarende resultater på målingene for Arbeiderpartiet rundt 20 prosent – sist på 16,5 prosent – oppfattes som dårlig og fører til at sterke røster i partiet hevder at det kan oppnås bedre resultater ved å skifte ut Jonas Gahr Støre som statsminister og partileder.

En sammenligning i velgeroppslutning mellom Arbeiderpartiet og det svenske søsterpartiet Sosialdemokratene (SD) når partiene er i opposisjon og i posisjon tilsier at analysen er feil. Sammenligninger med de fleste demokratier gir samme resultat.

Den høyeste tilslutningen disse partiene har hatt på partimålinger de siste 20 årene når de har vært i opposisjon, er 36,6 % (oktober2016) for Ap og 37,8 % (august 2024) for SD. Altså ingen forskjell av betydning.

Den laveste tilslutningen partiene har hatt i posisjon – altså har hatt regjeringsansvar – er som følger: Ap 16,5 % (desember 2024) og SD 20,8 % (november 2016). Altså ingen forskjell av betydning.

Arbeiderpartiet har nå et betydelig velgertap ved å sitte i regjering med Senterpartiet.

Differansen mellom beste måling i opposisjon og dårligste i posisjon er 20,3 % for Ap og 17% for SD. Altså betydelige forskjeller for begge, avhengig av om de er i posisjon eller i opposisjon.

Legges det til at Arbeiderpartiet nå har et betydelig velgertap ved å sitte i regjering med Senterpartiet, må det kunne hevdes at et resultat i målinger på rundt 20 % – etter at partiet har sittet i regjering i drøye tre år – er omtrent som forventet.

Senterpartiet hadde på sin side 21 % (juli 2020) som høyeste oppslutning i opposisjon og 4,7 % (juli 2024) som laveste i posisjon. Det kan vel kalles å være historisk best på å være verst i en slik sammenheng. (Kilder: Poll of Polls i Norge og Sverige)

Arbeiderpartiet har per dato en velgeroppslutning som tilsvarer det som kan forventes etter å ha hatt regjeringsansvar i noen år.

Årsaken til disse sterke svingningene for partiene når de er i opposisjon i forhold til i posisjon, kan best forklares med Tage Erlanders (svensk statsminister 1946–1969) munnhell «De stigende forventningers misnøye», som rettes mot partier som har regjeringsmakten – altså er i posisjon.

Tilbake til den enkle logikken: Arbeiderpartiet har per dato en velgeroppslutning som tilsvarer det som kan forventes etter å ha hatt regjeringsansvar i noen år.

Vi kan også anta at partiet vil levere et valgresultat i september 2025 innenfor det som kan forventes. Med mindre det skjer noe helt uventet frem mot valget.

Denne analysen sier at det, ut fra forutsetningene, går greit per dato, og at det også kan gå greit ved det kommende valget. Det tilsier at partiet – som andre i tilsvarende posisjon – bør konsentrere seg om å definere, utvikle og utnytte sine fortrinn så godt det lar seg gjøre.

En slik bruk av egne ressurser kan gi de prosentene over 20-tallet som rekker til omtale av valgresultatet som «bedre enn forventet» for et parti som har vært i posisjon i fire svært krevende år.

Arbeiderpartiet bør konsentrere seg om å utnytte sine fortrinn så godt det lar seg gjøre.

Utskifting av leder, eller endringer i valgstrategi, vil ikke endre vesentlig på valgresultatet for Arbeiderpartiet ved valget om 10 måneder. De kreftene som styrer velgerne i andre retninger, er for sterke til det.

Det konservative partiet i England skiftet statsminister to ganger i løpet av to år før valget i 2024 og gikk på sitt største valgnederlag noensinne etter 14 år ved makten.

Manchester United har skiftet trener tre ganger etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i 2021 på grunn av dårlige resultater. Ingen av dem har levert bedre resultater enn Solskjær etterpå.

Norges Skiforbund ga trener Alexander Stöckl sparken før denne sesongen, etter press fra hoppere som mente han var årsak til deres dårlige presentasjoner. De hopperne som presset mest på, har så langt i sesongen hatt problemer med å kvalifisere seg til renn i verdenscupen.

Når analysen er feil, altså at årsakene til svake resultater feilvurderes, gir ikke lederskifte bedre resultater. Heller ikke for Arbeiderpartiet.





