Hva har Simen Velle, Jordan Peterson og Arbeiderpartiet til felles?

I anledning mannsdagen kan vi minne oss selv på at nesten halvparten av unge menn sympatiserer med Donald Trump. Men de må nok nøye seg med hva norsk politikk har å by på. Frp flyr høyt på målingene.

Ragnhild Sjoner Syrstad

Likhetstrekkene mellom Simen Velle, Jordan Petersons forkynnelse og Arbeiderpartiet er ikke slående.

Fremskrittspartiet vil kutte i den offentlige velferden, Arbeiderpartiet vil styrke den. Frp vil kutte skatten til Norges aller rikeste, slik at de økonomiske forskjellene øker. Arbeiderpartiet vil redusere de økonomiske forskjellene.

Arbeiderpartiet har de siste hundre år vært, og er fremdeles, partiet for arbeidstakere. Dermed også et parti der menn naturlig hører hjemme. Nå er det flest kvinner som sier de stemmer sosialdemokratisk. Hva har skjedd?

«Det er han der psykologen», sier noen. Professor og psykolog Jordan Petersons 12 leveregler for et suksessrikt liv blir trukket fram.

Einar Gerhardsen trengte ikke så mye som 12 bud. Det var kort og godt: «Gjør din plikt, krev din rett».

Ungdom suger hans lære til seg som svamper. Han forteller deg at du må rette deg opp. Stå opp om morran. Rydde rommet ditt. Gjøre et ærlig dags arbeid.

Simen Velle forvandler denne læren til gull for Fremskrittspartiet.

Det er mer enn 70 år siden selve Kjempen i sosialdemokratiet oppfordret til det samme. Einar Gerhardsen trengte ikke så mye som 12 bud. Det var kort og godt: «Gjør din plikt, krev din rett».

Selv om landsfaderen sa det langt enklere, er det altså nå Fremskrittspartiet som nyter godt av et budskap om at «du kan godt».

Høyre slenger seg på med «Klart Norge kan!» i sitt nye program, tydelig inspirert av Danmarks parti Liberal Alliance, som henter sine budskap fra Peterson.

Men mantraene som høyresiden nå treffer med, er sosialdemokratisk tankegang i ny drakt. Ulempen er bare at du får Fremskrittspartiets politikk med på kjøpet.

For Einar Gerhardsen sa jo noe mer. Etter å ha gjort din plikt, kan du også «kreve din rett». Her skiller Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet lag. Problemet oppstår når andre del av sosialdemokratiets hovedsetning ikke lenger fylles med innhold.

Målet i sosialdemokratiet er at hver og en skal få friheten til å velge sitt eget liv, uavhengig av bakgrunn. Med arbeidslyst og disiplin skal det være mulig å få seg fagbrev, høyskole- eller universitetsgrad, eller å jobbe seg opp og fram på arbeidsplassen.

Velferdsstaten er sikkerhetsnettet som gjør det mulig å ta sjanser på å lykkes, selv om det innebærer risiko.

Hardt arbeid skal belønnes, godt hjulpet av solide rettigheter i arbeidslivet. Velferdsstaten er sikkerhetsnettet som gjør det mulig å ta sjanser på å lykkes, selv om det innebærer risiko. Ansvar for eget liv. Trygghet i fellesskap.

Frp hopper glatt over at fellesskapet er en nødvendig ramme for personlig suksess. Med Frps politikk får vi et samfunn med gradvis svekket finansiering av staten. Skattene skal kuttes, velferden likeså.

Da er det ikke lenger noen rettigheter å kreve. Igjen står kun «gjør din plikt». Premien, ifølge Peterson og Velle, er en gjentagende tilstand av suksess.

Oppskriften på suksess er ikke mye verdt den dagen det er du som får kreft.

Men hva skjer om uhellet er ute?

Du er suksessfull, helt til du havner i trafikkulykke. Plutselig er det du som får en fotball i hodet og ikke lenger fungerer foran PC-skjermen. Oppskriften på suksess er ikke mye verdt den dagen det er du som får kreft.

Uflaks passer ikke inn i en alfahannfortelling. Du kan ikke rydde deg ut av alvorlig sykdom. Det er faktisk mulig at også den beste utgaven av deg selv en dag kan bli pleietrengende.

Da er det enda godt vi bor i et samfunn med en helsesektor som stiller opp for alle, uavhengig av lommebok. I hvert fall foreløpig.

Med Frp i regjeringskontorene er det ikke godt å si hvor kuttene i offentlig sektor kommer først og størst.

Går det slik meningsmålingene sier, er det bare å gjøre som Peterson formaner: Rette oss opp i ryggen, og stålsette oss for en enorm slanking av vårt felles sikkerhetsnett.

