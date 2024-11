Plutselig sa hun til meg «Jeg har tilgitt pappa»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En ung jente jeg fulgte opp som psykisk helsearbeider sa plutselig til meg: «Jeg har tilgitt pappa». På mitt spørsmål om hvorfor, svarte hun; «hvis ikke vil det han gjorde mot meg ha makt over meg for alltid».

«Noen ganger er tilgivelse overvurdert» var tittelen på en kronikk i Aftenposten i sommer. Jeg vil tilføye; «alt for mange ganger er den undervurdert».

Tilgivelsens betydning for vår psykiske helse og gode relasjoner er godt fundamentert i forskning. Det viser seg at mange som har kommet forbi alt det som er vanskelig med å tilgi, har opplevd en ny frihet i livet.

Noen beskriver det som en prosess hvor en kommer ut av den offerrollen som krenkelser har medført. En får ryddet i egen fortid og plassert skyld og skam der den hører hjemme. Mange opplever mindre bitterhet og nag, og begynner å se på fremtiden med nytt mot og håp.

Kritikken mot tilgivelse er ofte knyttet til dets normative karakter. I tillegg til at den settes i sammenheng med religion. Knyttet til alvorlige saker som drap, seksuelle overgrep og tortur er det forståelig at tilgivelse kan oppleves sårt og vanskelig. Noen vil si umulig.

Ørjan Johannesen Tilgivelse er en krevende prosess som berører oss dypt ned i hjerteroten. Der vi er krenket og kjenner på dyp urettferdighet, skriver Ørjan Johannesen. Han er høgskolelektor og forfatter av boka «Sjelslivets landskap – om psykisk helse og kristen tro». (Kristina R. Johannesen)

Det kan virke umenneskelig å be dem som er reddet opp av et vann med krokodiller om å mate de samme krokodillene. Men for noen er det mulig. Som jenta jeg møtte som hadde tilgitt faren sin.

Mange psykiske helse- og rusvansker er tett knyttet opp mot vonde erfaringer i nære relasjoner. Skyld, skam, sorg og ensomhet følger i fotsporene av krenkelser. De både utvikler og vedlikeholder psykiske helseplager. Psykologen Arnhild Lauveng sier at når livet går i stykker, så er det livet som må repareres.

Antidepressiva funker dårlig for mange som sliter med spørsmål om skyld, skam og sorg etter relasjonelle svik og brudd. Vi trenger noen redskaper til å navigere i dette moralske landskapet som omgir våre liv.

Tilgivelse er ikke en følelse, men et valg. Om det ikke er et personlig valg, kan det ikke være tilgivelse.

Om tilgivelse er en mulig vei ut av kompliserte skyld- og skamspørsmål, trenger vi å vite hva tilgivelse er og ikke minst hva det ikke er.

Det er for eksempel ikke forsoning. For det krever en gjensidig vilje og ikke minst tillit fra to parter. Men tilgivelse kan føre til forsoning.

Det er heller ikke en følelse, men et valg. Om det ikke er et personlig valg, kan det ikke være tilgivelse. En påtvunget tilgivelse er ikke en ekte tilgivelse.

Tilgivelse er heller ikke noe som er lettvint. Det er en krevende prosess som berører oss dypt ned i hjerteroten. Der vi er krenket og kjenner på dyp urettferdighet.

Derfor er tilgivelse først og fremst et hjerteanliggende og noe vi selv bestemmer over.

«Gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakka». Det er konklusjonen etter en 75 år lang studie forskere ved Harvard nylig har avsluttet. De skriver videre; «fin bil, en imponerende lederstilling og mye penger på konto betyr lite i det store bildet».

Den dagen vi forlater verden er det ikke våre diplomer, utmerkelser og penger vi spør etter, men våre nærmeste.

Spørsmålet for mange handler til syvende og sist om hvem jeg har i mitt liv som bryr seg om meg – og om hvem jeg bryr meg om. Fine titler, diplomer og «rene» rulleblad tar ikke bort de vonde følelsene av å bli urettferdig behandlet av sine nærmeste.

Men tilgivelse kan mildne nag og sette fri fra bitterhet.

Det er noen ganger riktig som kronikken i Aftenposten avsluttet med; «greien er at tilgivelse er en rotete prosess». Men jeg vil påstå at i de fleste tilfeller kan tilgivelse rydde opp i vonde følelser og rotete relasjoner.

Dersom tilgivelse blir gjort på en klok måte som er i tråd med den enkeltes personlige prosess, og som styrker hans eller hennes integritet og verdighet, er tilgivelse undervurdert.

Tilgivelse kan være grunnvollen for mer sunne, ekte og trygge relasjoner – og i forlengelsen av det: Et bedre liv.