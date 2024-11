Ja til svenske tilstander - i norske butikker

Grensehandelen mellom Norge og Sverige har skutt i været i år. Vi har lagt igjen 18 % mer penger hos svenskene enn på samme tidspunkt i fjor, og mye av dette går til varer som tobakk, alkohol og matvarer. Bare på sigaretter og tobakk har det vært en økning på hele 95,5 % – en vekst som taler for seg selv.

Èn ting disse varene har til felles, er at alle har høye avgifter. Samtidig har regjeringen økt avgiftene ytterligere på disse varene, og det ser fremdeles ikke ut som regjeringen vil snu.

Fremskrittspartiet mener at hver enkelt innbygger skal få valgfriheten til å ta valgene de selv mener er best. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å ha lavere avgifter på alle varer. Innbyggerne vet best hvordan de skal bruke sine egne penger, og hvordan de styrer sitt eget liv.

Regjeringen har nemlig et ideologisk forhold til avgifter. De bruker avgifter for å kontrollere innbyggernes liv, de øker alkoholavgiften for at du skal drikke mindre alkohol, de øker drivstoffavgiften for at du skal kjøre mindre bil og de øker sukkeravgiften for at du skal drikke mindre brus. Selv om vi gang på gang ser at det ikke virker, og at det kun gjør folk flest sine lommebøker tynnere.

Regjeringen bruker avgifter til å kontrollere innbyggernes liv.

Fremskrittspartiet har også et ideologisk forhold til avgifter. De motstrider våre prinsipper om økonomisk trygghet, handlefrihet og en enklere hverdag for folk flest. Derfor er vi imot regjeringens avgiftsøkninger.

Disse avgiftsøkningene skjer til tross for løftene i Hurdalsplattformen om å redusere grensehandelen og styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv. Vedum og Vestre har lyst til å legge løftene sine, og norsk næringsliv, på hylla.

Mens Fremskrittspartiet mener pengene skal komme landet til gode, ønsker regjeringen å øke svensk handel. Fremskrittspartiet finner det svært unaturlig at det ikke legges opp til at disse pengene kan bidra til økt arbeidskraft og inntekter i Norge.

Det er heller ikke slik at nordmenn drar over grensen for moroskyld. Det er blitt så dyrt at innbyggerne ikke lenger har økonomien til å velge, de blir tvunget til Sverige. De blir tvunget til Maximat, når de kunne handlet hos Kiwi. Vi i FrP vil fylle opp Norges egen handlekurv før vi fyller opp andres.

Fremskrittspartiet mener at løsningen er å senke avgiftene og gjøre det lønnsomt å handle i Norge. Vi vil sikre økonomisk handlefrihet, gjennom å halvere matmomsen, redusere avgifter på alkohol, tobakk, godteri og nærmest alt annet du finner i butikkhyllen. Vi sier ja takk til svenske tilstander – i norske butikker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen