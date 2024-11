For rektor ved UiS, Klaus Mohn, er frontfaget blitt eit slags Karthago. Og for KrF er meir mammon til læraren blitt deira nye politikk. Frå sidelina bjeffar LO og NHO hissig, og no har kommentator i Dagsavisa, Kjell Werner meldt seg i bjeffekoret.

Problemet til dette trekløveret er at deira innsistering på status quo ikkje løyser rekrutteringsutfordringane i offentleg sektor.

Mohn har ikkje gjort anna enn å syne fram røyndomen. Vi står i ei rekrutteringskrise. Søkinga til lærarutdanningane stuper, og det er ikkje som Werner seier, at det ikkje kjem til å bli mangel på lærarar framover.

Sjølv om talet på barn går ned, så er det allereie ein skrikande mangel på lærarutdanna lærarar til norske klasserom.

Mohn og KrF har prøvd å finne mogelege svar på rekrutteringsutfordringane og gjere læraryrket meir attraktivt. Og LO, NHO og Dagsavisen smekkar dei på fingrane.

I Alta kommune manglar 16% av lærarane lærarutdanning, det er 59 lærarar. I nabokommunen Porsanger manglar 23 % av lærarane lærarutdanning. I Gamvik 59% og slik kan me halde fram. Samstundes har den einaste lærarutdanninga i Finnmark dei seinaste åra berre utdanna 10 nye lærarar i året. Det er alt krise.

Rektor Mohn har leita etter løysingar, og synt at dagens unge er oppteken av løn og fleksibilitet når dei skal velje yrke. Og KrF har lytta.

Dei har tenkt ut ein modell som både lettar på trykket til elevane, gjev lærarane meir fleksibilitet og samstundes meir løn.

I ein ny røyndom, der knappleik på arbeidskraft er den nye normalen, og der privat sektor beviseleg har drege frå dei med lengst utdanning i offentleg sektor lønsmessig, er ikkje LO og NHO sine svar gode nok.

For det er inga myte at industrien har drege frå lærarane, som Kjell Werner påstår. Dagens ungdom kan med eigne auge sjå at lærarar med fire års utdanning eller meir tener nesten 300.000 mindre enn sine kollegaer i industrien med like lang utdanning.

Kjell Werner har rett i at frontfagsmodellen har tent oss godt som samfunn.

Utdanningsforbundet sitt poeng er at ein må endre praktiseringa, om den og skal tene oss godt i framtida.

Om Frontfaget framleis skal ha legitimitet kan ikkje viktige grupper bli hengande etter i lønsutviklinga.

Paradoksalt nok har altså dei viktigaste forsvararane av modellen bidrege til ei praktisering som gjer det umogeleg å nå sine eigne mål. Resultatet ser me no: fleire politikarar ser seg om etter andre løysingar for å løyse prekære utfordringar for velferdsstaten.

Klaus Mohn har rett – løna må opp om me skal løyse rekrutteringsutfordringane i offentleg sektor.

