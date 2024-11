Nationaltheatret: Lytt til dem som skal gjøre jobben

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 28. oktober var finansminister Trygve Slagsvold Vedum ute i Dagens Næringsliv og mente at en «Volvo-oppussing» av Nationaltheatret til omtrent tre milliarder fikk greie seg. En «Rolls Royce»-oppussing til 10 milliarder var drøy kost for staten.

Kultureliten i Oslo ble veiet mot kulturpolitikk i distriktene. Kunne man egentlig forvente moderne teaterfasiliteter i et bygg som sto ferdig for litt over 125 år siden?

Østvold, Andersen, Eliasen Lav pris og høy kvalitet har aldri gått hånd i hånd, skriver forfatterne av innlegget, som alle representerer Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF). Fra v.: Åsmund Østvold, Eivind Andersen og Bjørn-Gunnar Eliasen. (Privat)

Det er én gruppe i samfunnet som bør ta del i denne rehabiliteringen, og bli hørt i denne debatten: De faglærte håndverkerne. Det er de som skal gjøre arbeidet.

Det er også én gruppe som ikke bør ta del i denne rehabiliteringen, og det er ufaglærte lavprisspesialister som sikkert er ganske ivrige på å delta i konkurransen om oppdrag til tre, eller aller helst 10 milliarder kroner.

Hvis jobben må gjøres to ganger, og varer halvparten så lenge, vil selv dobbel pris være en god handel.

Vi mener ikke noe om hva prislappen skal være, men tillater oss å nevne at hvis produktiviteten er lav, fagkunnskapen mangler og kvaliteten uteblir – så hjelper det ikke om timeprisen eller anbudet er lavt.

Lav pris og høy kvalitet har aldri gått hånd i hånd.

Hvis jobben må gjøres to ganger, og varer halvparten så lenge, vil selv dobbel pris være en god handel. Bygningen sto ferdig i september 1899 og bør ta mål av seg til 125 nye år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vårt råd til Nationaltheatret er å sikre faglært innkjøperkompetanse. Dernest vekte kompetanse, andel fast ansatte, faglærte og lærlinger høyere enn pris. Kompetanse er kjernetanken i Oslomodellen – innkjøpsmodellen for Oslo kommune.

Vekt også varighet på håndverket og utfordre leverandørene på dette. Velg firmaer som har vært i drift lenge og som har tenkt å være i drift lenge. Døgnfluer er dyre og billige.

Nationaltheatret kan bli en smeltedigel for kompetanse og et klekkeri for nye, kompetente svenner. Disse kan gjenbrukes ved rehabilitering av andre verneverdige kulturbygg.

Få hjelp av bransjeforeningene for fagene til å forhåndskvalifisere de bedriftene som satser på kompetanse inn til denne konkurransen. Del gjerne oppdragene opp, slik at de blir oppnåelige for små- og mellomstore håndverksbedrifter.

Nationaltheatret kan bli en smeltedigel for kompetanse og et klekkeri for nye, kompetente svenner. Disse kan gjenbrukes ved rehabilitering av andre verneverdige kulturbygg, og vil bidra til å heve tiltrengt status for yrkesfagene.

Totalentreprise er en modell der store og sterke entreprenører på toppen har en lei uvane med å skvise de som er lenger ned i kjeden. Dyktige fagarbeidere er mindre begeistret for å bli skviset, og deltar som regel ikke i slike totalrehabiliteringsdanser.

Vannforsyningen til Oslo, Stortinget og nytt regjeringskvartal har hatt store budsjettsprekker. Dette svekker tilliten til offentlige byggeprosjekter.

Nationaltheatret kan bli den neste store byggefadesen i Oslo – eller et flaggskip for godt og varig håndverk. Til avtalte priser.

Det kan også bli en debatt mellom kulturelite i Oslo og kulturpolitikk i distriktene, eller en debatt om priser (Volvo) og standard (Rolls Royce).

Uansett blir det et prosjekt der håndverkere må gjøre jobben. Velg faglært kompetanse.