Selv mikroplast i hjernen får ikke alarmklokker til å ringe

For første gang i historien er det bekreftet funn av mikroplast i menneskehjerner. Av 24 analyserte prøver fra hjernevev fant forskere i New Mexico at mikroplast i snitt utgjorde 0,5 % av prøvenes vekt.

Mennesker som lever nå, er blant de første generasjonene i historien som utsettes for den massive eksponeringen av mikroplast som infiltrerer alle deler av kroppen.

Omstillingen vekk fra plastprodukter vil kreve mye av oss og den vil ta tid. Men vi må uansett komme i gang – så hvorfor ikke gjøre det med en gang?

Akkurat hva dette betyr kan ikke forskningen si nok om så langt. Det er likevel all grunn til å rope varsko og kreve politisk handling, for plast har åpenbart ikke en naturlig plass i hjernen vår.

Ikke i andre organer, heller. Tidligere er plast blitt funnet i folks testikler, blodårer og ikke minst i brystmelken som babyer er helt avhengige av for en sunn utvikling. Forskning tyder på at eksponering blant annet kan føre til celledød.

Mikroplast er i 2024 overalt og det er umulig å beskytte seg mot alle de små fragmentene som brytes ned til stadig mindre og farligere biter når alt fra bildekk, maling, husholdningsprodukter i plast og emballasje brukes i hverdagen og havner i folks kropper, i matjorden, luften og havene våre.

Rimelig enkle grep fra myndighetene kan få i gang omstillingen, samtidig som vi kan beskytte forbrukere fra de verste produktene.

Staten bør begynne med å stramme inn på helt unødvendige plastprodukter som fører til økt eksponering der vi uansett har gode alternativer. Slik som vannkokere og skjærebrett, for å nevne noe. Produkter som i dag gjør at folk eksponeres i hverdagen – uten at bedriftene som produserer dem holdes ansvarlige.

Myndighetene kan også pålegge merking av produkter som skiller ut plast ved bruk. Og dessuten kreve at den plasten som uansett må brukes, har mindre giftstoffer enn de formene for plast som er mer skadelige for helsa.

Ingenting av dette gjøres i dag.

Internasjonale avtaler er også helt nødvendige, men kan ta mange år å få på plass. Derfor er det synd at regjeringen i tre år har brukt dette som en hvilepute.

For vi trenger strengere tiltak på egenhånd i Norge, og kan også raskt gå sammen med andre land som vil gjøre mer inntil globale reguleringer iverksettes.

På grunn av manglende regler og gammeldags praksis, ser vi at både norsk industri og landbruk i dag slipper ut enorme mengder plast i naturen.

Dersom plastbedriftene ikke ønsker å omstille seg eller drive forretning uten å sette folks helse i fare, har de heller ikke livets rett.

Det er tidligere påvist at i noen kystområder er opp mot 20 % av jorda plast. Fersk forskning viser at elver i hele landet er forurenset. I den verste elva – Lierelva i Buskerud – er det én meter plast per meter elv!

Regulerer vi bruken av plast strengere, skaper vi ikke bare et mer helsevennlig samfunn der folks eksponering reduseres. Vi tilrettelegger også for et mer bærekraftig næringsliv og løsninger som kan fremme folks helse.

Gode emballasjeløsninger og giftfrie husholdningsprodukter vil tvinge seg frem når det ikke lenger vil være frislipp til å produsere alt mulig – enten det er trygt eller ikke. Og dersom plastbedriftene ikke ønsker å omstille seg eller drive forretning uten å sette folks helse i fare, har de heller ikke livets rett.

Det er ikke næringsfiendtlig å regulere produkter og bedrifter som forgifter alt som lever.

For det er ikke næringsfiendtlig å regulere produkter og bedrifter som forgifter alt som lever. Tvert imot er det helt nødvendig for å gi plass til bedre industri og nye løsninger som skaper verdier, velferd og god helse. Uten å ødelegge livsgrunnlaget vårt.

Derfor trenger vi flere politikere som er villige til å handle i møte med store utfordringer. Dessverre er det lite som har gitt oss tro på at den regjeringen som har sovet i timen de tre siste årene – og vektlagt plastprodusenters behov foran folk flest – vil endre retning.

Alle velgere som tar forurensning og god helse på alvor bør derfor ved neste valg stemme på politikere som er villige til å sette folks helse foran kortsiktig profitt.