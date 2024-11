Utelivet i Oslo dør, alkoholavgiften må kuttes

Alkoholavgiften er toppen av isfjellet for en bransje som opplever å bli skattet og regulert til det ikke er mer luft igjen. Å øke denne nok en gang for 2025 er ikke forsvarlig i dagens situasjon.

Mange av våre medlemsbedrifter innen uteliv og servering har en driftsmargin på godt under 5 prosent, mens næringslivet generelt har 15–16 prosent.

Restaurant- og serveringsbransjen er en av de viktigste aktørene for å redusere utenforskap.

Dyrtid med høyere priser og lønninger har truffet bransjen vår hardt, og det samme gjelder gjestene våre som merker utfordringene med at lommeboken ikke strekker til.

Da blir det en selvforsterkende effekt når høyt skattetrykk og strenge reguleringer gjør at vi må prise oss selv høyere for at ting skal gå rundt – og for å betale skatteregningen til staten.

Spesielt provoserende blir det når avgiften økes hvert eneste år, i statsbudsjettet for 2025 fikk vi en skatteøkning på 3,8 prosent. Tall fra Oslo Handelsstands Forening viser at inntektene har sunket med 12,3 % for restauranter og 28,1 % for barer i Oslo. I september alene var nedgangen for barene hele 36,6 % sammenlignet med samme måned i 2023.

Over 600.000 nordmenn står utenfor arbeidslivet, og nesten 10 prosent av unge under 30 står utenfor jobb eller studier. En person som går fra utenforskap til full jobb, sparer samfunnet for rundt 700.000 kroner årlig.

Samtidig sier en medlemsundersøkelse i NHO reiseliv at en tredel av våre medlemsbedrifter kunne ansatt flere hvis man hadde redusert alkoholavgiften. 70 prosent av våre medlemmer peker også på økte kostnader som det største problemet etter pandemien.

40.000 mennesker jobber i serveringsbransjen i Oslo. Det er de som gir liv og røre til alle oss som bor i byen, men også til de som kommer på besøk.

Politikerne på rådhuset og på Stortinget sender stort sett store skatteregninger, et hav av reguleringer og tilsyn på besøk.

Vi har baristaer, kokker, servitører og bartendere i verdensklasse. Det er ikke noe vi burde ta for gitt i lille Norge, men de er her fordi vi har et miljø som utvikler de aller flinkeste og beste talentene. Det må vi ta vare på og det er en hovedstad verdig.

Det er lov å spørre seg om hvor politikerne er for å forsvare næringen vår her i hovedstaden.

Det gode tilbudet vi har er ikke noe vi bør ta for gitt. Vi ber ikke om subsidier, men at flaskehalsen av papirarbeid roer seg ned og at staten ikke hvert eneste år øker skattene ved at alkoholavgiften øker.