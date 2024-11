Regjeringen snur ryggen til sårbare mennesker

Ønsker vi å skape en nedarvet flyktningtilværelse i generasjoner? Det er ingen bærekraft i å holde store flyktninggrupper avhengige av internasjonal bistand i tiår etter tiår.

Naghmeh Gorgin Naghmeh Gorgin er nasjonalt fagansvarlig for integrering av flyktninger og migranter i Norges Røde Kors. (RK)

Mennesker på flukt må ikke frarøves muligheten til et liv i trygghet og verdighet. For overføringsflyktninger, tidligere kvoteflyktninger, er kvoteordningen ofte den eneste muligheten til et trygt liv, der barna kan gå på skole og få nødvendig helsehjelp.

Alternativet er at generasjon etter generasjon vokser opp uten å få oppfylt sine rettigheter. At regjeringen foreslår å kutte den allerede nedjusterte kvoten fra 1.000 til 200 er dypt urovekkende.

For flyktninger og migranter som faktisk kan reise og komme seg til Europas yttergrense, venter det en farefull ferd over Middelhavet.

Så langt i år er det over 1.100 mennesker som har forsøkt å krysse Middelhavet, som er registrert som døde eller savnet. Av disse er 270 barn. I 2023 var dette tallet 4.100.

Røde Kors møter flyktningene gjennom våre søsterforeninger og redningsskipet «Ocean Viking». I Norge har vi aktiviteter på asylmottak og etter bosetting har vi integreringsaktiviteter.

Ingen sier vi kan hjelpe alle. Det vi derimot skal gjøre, er å bidra så godt vi kan.

Det våre frivillige hører fra nyankomne flyktninger er at de ikke hadde annet valg enn å legge ut på denne reisen, risikere sitt liv og i mange tilfeller også barnas. Mange forteller om familiemedlemmer som døde på veien.

Med stadige innstramninger i familiegjenforening og asylpolitikken i Norge og Europa er det ikke mange veier igjen til trygghet. Kvoteordningen er en av få mulighetene som finnes.

Denne ordningen gir Norge en mulighet til å bidra til å løse den internasjonale flyktningsituasjonen og å ta internasjonalt ansvar. Det er et ansvar vi må fortsette å ta.

Røde Kors reagerer sterkt på forslaget om å kutte antallet flyktninger Norge skal ta imot gjennom kvotesystemet.

Ingen sier vi kan hjelpe alle. Det vi derimot skal gjøre, er å bidra så godt vi kan og verne om de internasjonale mekanismene som sørger for at de mest sårbare får hjelp.

Regjeringen snur ryggen til sårbare mennesker som har rett på beskyttelse ved å kutte kvoten.

Røde Kors reagerer sterkt på forslaget om å kutte antallet flyktninger Norge skal ta imot gjennom kvotesystemet. Det kan bety en nedarvet flyktningtilværelse i generasjoner.

Denne arven gir begrenset bevegelsesfrihet, ingen mulighet til statsborgerskap i landet du befinner deg i, ingen eller begrenset tilgang til arbeidsmarked og helserettigheter. Kort sagt et evig liv i ustabilitet og limbo.

Det er ingen bærekraft i å holde store flyktninggrupper avhengige av internasjonal bistand i tiår etter tiår.

I en polarisert verden er det viktigere enn noen gang at Norge verner om de humanitære verdiene våre.

Bærekraft kommer av ansvarsfordeling og solidaritet, i tillegg til at flyktninger får en varig tillatelse i et land som likeverdige borgere. Stabilitet i tilværelsen vil legge til rette for at flyktninger kan satse fullt ut på livet i Norge og integrering i lokalsamfunnet.

I en polarisert verden er det viktigere enn noen gang at Norge verner om de humanitære verdiene våre og rettssikkerheten for flyktninger. Røde Kors oppfordrer Norge til å øke antall overføringsflyktninger i tråd med anbefalingen fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).