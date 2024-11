Politiet må få bære våpen

Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi har vært gjenstand for debatt gjennom flere år. Et flertall i Maktmiddelutvalget landet i 2022 på at tiden er inne for å anbefale dette.

Permanent bevæpning av norsk politi er en kontroversiell og kompleks sak, også i våre fagforeninger. Vi er imidlertid klare på at tiden nå er moden for at generell bevæpning er hovedregelen i norsk politi.

Dette følger av økte trusler knyttet til kriminalitet og terror, en varig endring i sikkerhetssituasjonen og dessverre; økende utfordringer med hendelser utløst av psykisk uhelse som medfører fare for liv og helse.

Maktmiddelutvalget understreker viktigheten av rask respons ved alvorlige trusler. Generell bevæpning kan redusere responstiden. Det kan være avgjørende i krisesituasjoner.

YS og Parat mener at utvalgets anbefaling nå må følges opp med handling fra våre politikere. Vi registrerer at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ønsker debatten velkommen, og at flere politikere som tidligere har vært skeptiske til bevæpning, nå er i bevegelse.

Ravlo, Olsen, Skjæggerud Hvor mange hendelser med tap av liv og helse som følge av manglende bevæpning skal vi som samfunn akseptere, spør forfatterne av innlegget (fra v.): Kjetil Ravlo, Unn Kristin Olsen og Hans-Erik Skjæggerud. (NPL/Vetle Daler/Thomas Brun)

I debatten fremkommer gjerne en bekymring for at politiet skal miste sitt sivile preg, dersom generell bevæpning innføres. Et sivilt preg er viktig for hvordan politiet oppfattes og dermed for hvordan tilliten mellom politi og innbyggere vedlikeholdes og utvikles.

Men et sivilt preg handler om mer enn å ha et skytevåpen på hoften. Det handler om utdanning, oppgaver, metodebruk og opptreden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vi har en av verdens beste politiutdanninger i Norge, som vektlegger samfunnsforståelse og godt samspill med innbyggerne. Og som vektlegger forebyggende tiltak fremfor reaktiv innsats og dialog før bruk av maktmidler.

Vi har et politi som eksempelvis gjennom «Innbyggerstemmen» vektlegger å lytte på innbyggerne og virke sammen for å fremme trygge lokalsamfunn.

Rask tilgang på skytevåpen har flere ganger de senere årene vært avgjørende for å redde liv.

Vi har også et politi som har strenge retningslinjer for bruk av våpen, og som er godt trent for å håndtere bruk av maktmidler på en måte som reduserer fare for skade på innbyggerne. Treningsmengde og treningskvalitet må likevel være en løpende vurdering i et politi som blir permanent bevæpnet.

Rask tilgang på skytevåpen har flere ganger de senere årene vært avgjørende for å redde liv, både for innbyggerne og for politiets medarbeidere.

Noen politikere er bekymret for at politiet kan miste tillit dersom man bevæpnes. Dette finnes det per i dag ikke grunnlag for å hevde, tross mange og lange perioder der politiet har gått bevæpnet. Senest i dag morges ble en periode med midlertidig bevæpning forlenget i tre måneder.

Det finnes heller ingen indikasjoner på at kriminelle i større grad bevæpner seg og at trusselbildet gjennom dette eskalerer.

Nye kritiske hendelser vil dessverre komme, men nå kan vi være litt bedre forberedt. Dette handler i ytterste konsekvens om å avverge tap av liv.

Spørsmålet er snarere hvor mange hendelser med tap av liv og helse som følge av manglende bevæpning skal vi som samfunn akseptere?

Hvordan bygges tillit til politiet og våre politikere når man etter tragedien kan konkludere; med generell bevæpning kunne utfallet vært et annet?

Nye kritiske hendelser vil dessverre komme, men nå kan vi være litt bedre forberedt. Dette handler i ytterste konsekvens om å avverge tap av liv.

Regjeringen viste handlekraft i vinter da utvidet bruk av omvendt voldsalarm ble forsert, etter flere tragiske drap. Generell bevæpning handler om det samme.

YS og Parat mener at tiden er inne, og vi er trygge på at norsk politi vil håndtere dette på en måte som bygger tillit og beholder et sivilt preg.