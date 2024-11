Du kan ikke gå utenom, Seltun

Ingen av oss kommer utenom sparekniven som svinger over de store, statlige byggeprosjektene. Det er derfor ikke realistisk av Nationaltheatrets sjef Seltun å lytte til Bøygen, som ba Peer Gynt om å gå utenom.

I nord har kniven allerede svingt over et nytt universitetsmuseum, og den nedskalerte planen har en prislapp på under to milliarder.

Send oss de tre milliardene som Seltun ikke vil lukte på. Da skal vi bygge et fantastisk universitetsmuseum for to av dem, og sende den siste tilbake.

Likevel venter vi fremdeles på at regjeringen skal gi startbevilgning – 15 år etter at Riksrevisjonen slo fast at tilstanden på dagens museum ikke gjør det mulig å ta vare på nordlig natur- og kulturhistorie etter lov og forskrift.

Statsbygg foreslår tre alternativer for et nytt Nationaltheater. Av disse har det billigste en prislapp på fem milliarder mer enn den nedskalerte planen for et nytt museum i nord.

Dag Rune Olsen Dag Rune Olsen er rektor ved UiT Norges arktiske universitet. (Tomas Rolland)

Det dyreste alternativet, som ifølge teatersjef Seltun er det eneste mulige, vil koste åtte milliarder mer.

Så: Send oss de tre milliardene som Seltun ikke vil lukte på. Da skal vi bygge et nytt – og fantastisk – universitetsmuseum for to av dem, og sende den siste tilbake.

«Dette er et nasjonalteater», svarer Kristian Seltun, når han i Dagsnytt 18 (29. oktober) skal forsvare at dette ene statlige byggeprosjektet skal slippe unna sparekniven.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Selv uten nasjonal-ordet med stor N i navnet, har andre institusjoner nasjonale oppgaver. Forpliktelsene i kulturminneloven og universitets- og høyskuleloven handler for Norges arktiske universitetsmuseum særlig om å forvalte og formidle samisk og kvensk kultur og historie.

Det er Statsbygg som har laget den nye og billigere planen for det eneste universitetsmuseet nord for Trondheim.

Her skriver de at Norge i lys av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen må ha en «klar forventning om at museumsprosjektet tar et ansvar for formidling av samisk og kvensk språk, kultur og historie». Det ansvaret skal vi ta.

Vi har en klar ambisjon om at Norges arktiske universitetsmuseum skal være et av mange nødvendige oppgjør med 150 års marginalisering, usynliggjøring og stor urett mot nasjonale minoriteter og urfolk.

Selvsagt skal vi klare det, også innenfor en nedskalert ramme på knappe to milliarder.

Teatersjef Seltun mener på sin side at debatten om et nytt Nationaltheater for mindre enn 10 milliarder, har noe «ambisjonsløst» over seg.

Da må jeg spørre teatersjefen: Ligger ikke ambisjonen nettopp i kraften som teateret har til oppgjør, ved å sette mennesker og samfunn i bevegelse? Let til du finner ambisjonen der; da blir også sparekniven lettere å takle når den kommer.

For vi kan ikke gå utenom.