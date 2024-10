Fjerne refusjon for ryggpasientene: Lengre ventetid og flere sykmeldinger

I forslaget til statsbudsjett for 2025 foreslår dagens regjering å skrote en 50 år gammel refusjonsordning for kiropraktorpasientene. En ordning Arbeiderpartiet var pådriver for og fikk gjennomslag for i 1974.

Siden den gang har kiropraktorene vært en mer og mer integrert aktør i førstelinjetjenesten, og det med god grunn. Kiropraktorene har bevist at de er et kostnadseffektivt alternativ for en stor og dyr pasientgruppe.

Over 30 prosent av alle som er for syke til å gå på jobb i Norge i dag, er hjemme på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Dette koster samfunnet 165 milliarder kroner årlig.

Med statsbudsjettet som regjeringen nå foreslår, vil både antall sykmeldinger og kostnadene øke drastisk. Hvert år rammes 1,4 millioner nordmenn av muskel- og skjelettplager. Ventetiden for behandling i det offentlige er beregnet til 8–12 uker, noe som forverrer situasjonen.

Caia Collett Jørgensen Caia Collett Jørgensen er kiropraktor. (Privat)

Anders Danielsen Lie skrev i Aftenposten 26. september at fastlegene tjener på å sykmelde 100 prosent, fremfor å ta debatten med pasienten om heller å stå i arbeid eller ha gradert sykemelding.

De er presset på tid og driver ikke med aktiv behandling. Og som Lie skriver, vil fastlegen ironisk nok tape penger på å bruke tid på disse diskusjonene. Denne typen diskusjoner vil gå utover pasient/lege-relasjonen og en presset fastlege vil ikke kunne ta seg råd til å legge bedriftsøkonomiske bekymringer til side.

Regjeringen sparer 140 millioner kroner på kort sikt, men legger opp til langt større kostnader på lang sikt.

I dag har én tredjedel av de pasientene som oppsøker en allerede presset fastlegeordning såkalte «subjektive helseplager». Dette er plager som ikke kan måles på blodprøver eller tas bilder av. Det gjelder alt fra hodepine, svimmelhet, utmattethet, smerter i skulder, stiv nakke, vondt i ryggen – listen er lang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

I tillegg til at det ikke er tid til, eller lønnsomt, for en fastlege å ta diskusjonen med pasientene, skriver Lie videre at mange fastleger ikke vet hva pasientene egentlig gjør på jobben. Det er derfor vanskelig å sette seg inn i hvordan pasientens plager påvirker arbeidsevnen.

Kiropraktorene har både tid og kompetanse til å behandle disse pasientene med en aktiv tilnærming og oppfølging. De samarbeider med arbeidsgivere for å sikre gradert sykemelding og tilrettelegging. Det holder flere pasienter i jobb.

Kiropraktorene har bevist at de er en viktig del av førstelinjetjenesten, med lav henvisning til spesialisthelsetjenesten og mindre bruk av sykemelding enn fastlegene.

Kiropraktorene henviser også sjeldnere denne pasientgruppen til billed-diagnostikk og spesialisthelsetjenesten. I dag behandler norske kiropraktorer én tredjedel av disse pasientene uten ventetid. Det tilsvarer antallet pasienter som blir behandlet av fysioterapeuter med offentlig driftstilskudd og ventetid.

Kiropraktorene avlaster dermed det offentlige helsevesenet betydelig. Likevel ønsker regjeringen å avvikle refusjonsordningen for kiropraktorbehandling.

Selv om det er godt dokumentert at rask tilgang til behandling reduserer langvarig sykefravær, vil regjeringen nå sende enda flere pasienter inn i et overbelastet offentlig system.

Resultatet blir lengre ventetid, flere sykmeldinger og i verste fall overføring av pasienter til spesialisthelsetjenesten. Det er 60–70 ganger dyrere enn behandling i primærhelsetjenesten.

Pasientene velger kiropraktor, selv om det innebærer høyere egenandel.

Helsevesenet er presset på alle kanter, og regjeringen kutter der det ikke bør kuttes. Ved å fjerne refusjonsordningen for den største pasientgruppen, sparer de 140 millioner kroner på kort sikt, men legger opp til langt større kostnader på lang sikt.

Kiropraktorer sykmelder kortere enn fastlegene og behandler pasienter mer effektivt enn fysioterapeuter. Pasientene velger kiropraktor, selv om det innebærer høyere egenandel. Fordi det hjelper dem å unngå helsekøer, sykemelding og til heller å stå i jobb.

Regjeringen vil nå tvinge denne pasientgruppen til å betale enda mer eller vente lenger på behandling.

Kiropraktorene har bevist at de er en viktig del av førstelinjetjenesten, med lav henvisning til spesialisthelsetjenesten og mindre bruk av sykemelding enn fastlegene.

Å fjerne refusjonsordningen er derfor et skritt i feil retning. Det sparer heller ikke samfunnet for kostnader – snarere tvert imot.

Les også: Systemet svikter allerede ryggpasientene, nå ser det ut til at regjeringen svikter dem enda mer