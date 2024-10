Da katter ble våpen i valgkampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Katter har spilt en overraskende rolle i et stadig mer spennende amerikansk presidentvalg. I hvert fall som memes.

Først som en uventet del av Kamala Harris sin begeistrede opptur som kandidat og deretter som vendepunkt til en nedtur som kan ende med at Donald Trump likevel blir vinneren.

Begrepet memes ble lansert av biologen Richard Dawkins i 1976 for å vise til ideer som spredte seg ved imitasjon og muterte til noe nytt på samme måte som biologiske gener. Det har vi også sett i bruken av katte-memes.

I dag refererer memes til korte, virale sosiale kommentarer som spres på internett gjennom imitasjon og remiksing. I form av bilder, tekst, lyd eller video som ofte formidler et humoristisk, satirisk eller sarkastisk innhold. Gjerne med interne referanser til aktuelle hendelser, kjente personer og populærkultur.

Memes er ferskvare. De kan fort bli utdaterte eller virke uforståelige for dem som ikke kjenner referansene. Ofte dukker de opp helt uventet og forsvinner like raskt.

Som under den amerikanske valgkampen.

Et godt eksempel er flommen av godlynte memes om Kamala Harris som en «brat» (rampunge) som dukket fra intet i sommer – med henvisning til hennes til tider uortodokse væremåte. Opphavet var artisten Charli XCX sin erklæring om at «Kamala is BRAT», med referanse til sitt populære album «BRAT». I dag er den nesten glemt.

Det nyeste eksempelet på begge siders bruk av memes som politiske våpen, er høstens «kattekrig».

Taylor Swift Kamala Harris Da Taylor Swift (t.v.) postet sin støtte til Harris på Instagram var det med et kattebilde og signaturen «barnløs kattedame». Det som begynte som en nedsettende karakteristikk, ble omgjort til et symbol for selvstendighet og stolthet, skriver forfatterne av innlegget. (AFP/NTB)

Donald Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance hadde over lengre tid kommet med nedlatende kommentarer om «barnløse kattedamer» og antydet at de var uegnet til å ta ansvar for USAs fremtid.

Dette var en klar henvisning til Kamala Harris. Uventet tok kvinner over hele USA eierskap til merkelappen og omformet den til humoristiske memes som feiret nettopp denne identiteten.

Da Taylor Swift postet sin støtte til Harris på Instagram var det med et kattebilde og signaturen «barnløs kattedame». Det som begynte som en nedsettende karakteristikk, ble omgjort til et symbol for selvstendighet og stolthet – på vegne av Harris og hva hun sto for.

Bruken av katte-memes tok en overraskende vending etter TV-debatten mellom Trump og Harris. Trump refererte der til usanne rykter om at haitianske flyktninger spiste katter og andre kjæledyr, i et forsøk på å løfte innvandring som valgkampsak.

Trump-kampanjen spilte nå på sosiale mediers forkjærlighet for søte dyr, og spesielt katter. I en flom av KI-genererte memes ble dyrene framstilt som om de erklærte at Kamala Harris hatet katter og tryglet velgerne om å redde dem fra innvandrere ved å stemme på Trump.

Memes er en uforutsigbar ferskvare og kan miste troverdighet hvis det blir for tydelig at politikere bevisst utnytter dem.

Trump delte gjerne slike memes på TruthSocial, der han ofte ble fremstilt som heroisk redningsmann. J.D. Vance oppfordret på X tilhengerne til å overse alle anklager om løgn og å «la katte-memene flomme».

Memes har vært viktige politiske våpen for begge sider i kampen om velgernes oppmerksomhet og gunst. Dette kan være avgjørende i valg med små marginer.

Samtidig er de en uforutsigbar ferskvare og kan miste troverdighet hvis det blir for tydelig at politikere bevisst utnytter dem.

Memes vil være en del av framtidens politiske kommunikasjon, til glede og irritasjon. De kan stimulere til engasjement, men forenkler samtidig politikk til overfladiske presentasjoner.

Som populærkulturelle symboler kan memes gjøre politikk mer tilgjengelig, særlig for amerikanske unge som vi vet deltar i mindre grad ved valg. De er flittige brukere av sosiale medier og er den gruppen som oftest møter politiske memes.

Men samtidig viser eksemplene fra valgkampen at memes forenkler politikk til overfladiske presentasjoner. Ofte forbundet med polarisering, manipulasjon og feilinformasjon.