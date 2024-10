Vi kunne trengt en Mehl til å si ifra i 2018 også

Etter sju justisministre fra Fremskrittspartiet, høye og mørke sådanne, og en liten terrier fra Høyre, er det noe befriende og samtidig fascinerende med den milde fremtoningen fra Senterpartiet (Sp) som snarere vekker beskyttelsesbehovet enn behovet for beskyttelse. Men i likhet med en rekke undervurderte kvinner, er justisminister Emilie Enger Mehl beintøff på innsida. Ikke engang sjefen sjøl, statsministeren, klarte å vippe henne av pinnen.

Etter tre år i ministerstolen skyter hun plutselig fra hofta: Fylkesordføreren i Innlandet «prostituerer seg for å få makt».

Det blir vilt oppstyr. Men tenk om hun har rett. Dersom fylkesordføreren fra Arbeiderpartiet (Ap) har ført høyrepolitikk i stedet for Ap-politikk, fordi det gir ham makt og posisjoner, synes jeg det er helt relevant å kalle det prostitusjon.

Tar vi utgangspunkt i Hurdalsplattformen, ble det enighet om en desentraliseringspolitikk som regjeringen har gjennomført på en rekke områder. Men er denne politikken bindende for Ap på fylkesnivå? Man kan mene at fylkespolitikere bør være lojale mot eget parti i regjering, men å si at desentraliseringspolitikk står høyt på dagsorden i Ap er jo direkte misvisende. Det er snarere slik at Ap har lagt mer vekt på like rettigheter og likt tilbud for alle borgere i hele landet, og ut fra dette snarere konkludert med en sentraliseringspolitikk enn det motsatte.

Synd ikke Mehl var på banen da Erna Solberg fra Høyre prostituerte seg.

Det er i de fleste tilfeller umulig å ettergå personlige motiver for en persons politiske beslutninger. Så i dette tilfellet blir det nok vanskelig for Mehl å bevise at det er bedrevet hor.

At fylkespolitikeren er en dårlig strateg på Aps vegne, er en annen sak. Han vil med dette vedtaket støte fra seg mange Ap-velgere i Innlandet ved kommende valg.

Anne Lise Nestande, Oslo (Privat)

Men å være prostituert og dum er to forskjellige ting, selv om de ofte kan høre sammen.

Synd ikke Mehl var på banen da Erna Solberg fra Høyre prostituerte seg. Da ville hun hatt mye sterkere bevis.

For de som husker tilbake til 2018, sto Solberg-regjeringen i fare for å velte over ende i forbindelse med Kristelig folkepartis (KrF) veivalg. For å redde egen regjering og egen taburett, valgte Solberg å undergrave abortloven og svikte kvinners hardt tilkjempede rettigheter.

Ved hjelp av en spinndoktor og KrFs Kjell Ingolf Ropstad som halliker, klarte Solberg å piske gjennom vedtaket som gjør at kvinner som er gravide med flerlinger og som ønsker abort, må få saken behandlet i en nemd.

Mer åpenlyst kan ikke prostitusjon foregå. Vi kunne trengt en Mehl til å si fra den gangen.

Men heldigvis er det ikke alltid at det å bedrive hor lønner seg – selv ikke med en kristen glorie – men kan få motsatt effekt av det man så for seg. Som vi vet, satte det abortloven i spill og vi er i ferd med å få en bedre abortlov.