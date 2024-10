Når prisen på behandlingstilbudene trumfer kvaliteten

Det er ingen spøk å levere velferdstjenester i en konkurranseutsatt sektor.

Anerkjente fagmiljøer og institusjoner med lang historie og gode resultater legges ned når pris er avgjørende faktor. Nå skal 14 institusjoner for rusbehandling på Sør- og Østlandet avvikles.

Behandlingstilbudet til personer som trenger tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er på anbud. I konkurransen om å få levere tjenester til Helse Sør-Øst i årene som kommer, er pris utslagsgivende. Når pris og kvalitet vektes 60/40, er det vanskelig å tro helseforetaket når de understreker at de nye avtalene vil styrke kvaliteten i det samlede rusbehandlingstilbudet.

Scorer lavere på kvalitet

Resultatet av anbudskonkurransen viser at mange av dem som vant, scorer lavere på kvalitet og fikk tilslaget nettopp fordi de tilbyr tjenester til en lav pris.

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon (Kirkens Bymisjon)

Flere tunge aktører på rusfeltet har nå fått beskjed om at de ikke får oppdrag videre. Veslelien i Brumunddal er en av dem.

Der tilbyr Kirkens Bymisjon individuelt tilrettelagt behandling med pasienten i sentrum, intensiv gruppebehandling og traumesensitiv tilnærming. Fagmiljøet der står blant annet bak modellen for sekvensiell behandling – en innovativ behandlingsform hvor pasienten kombinerer å være innlagt og bo hjemme i egen bolig. Målet er å bidra til bedre livskvalitet, økt rusmestring og et styrket nettverk. Institusjonen kan vise til gode resultater over flere år.

I sjokk

Det er vanskelig å ta innover seg at god kvalitet og gode resultater ikke var avgjørende i vurderingen av hvem som skal få levere tjenester til pasientene i Helse Sør-Øst fremover.

Enda vanskeligere er det å forstå at 90 års historie skal legges ned på grunn av ørsmå marginer på pris.

I konkurransen ble kvaliteten hos Veslelien vurdert høyere enn kvaliteten hos de alle fleste institusjonene som vant. Fordi Vesleliens kvalitetsstempel ikke kan leveres til markedets laveste pris, mister 50 pasienter tilbudet om tverrfaglig spesialisert rusbehandling i gode rammer. Både dagens pasienter, de ansatte og tidligere pasienter er i sjokk.

Det er ingen spøk å levere velferdstjenester i en konkurranseutsatt sektor.

Pasientene skal ivaretas av andre fremover. Vi stiller likevel spørsmål ved hvorvidt det i et samfunnsøkonomisk perspektiv er riktig å legge ned en faglig anerkjent institusjon for å spare 0,03 prosentpoeng på pris.

Tilde Bondevik, direktør for Behandling- og omsorgstjenester i Kirkens Bymisjon (Privat)

Store konsekvenser

Nedleggelse av både Veslelien og de andre etablerte rusinstitusjonene vil føre til:

Redusert behandlingstilbud på grunn av totalt færre døgnplasser for personer som strever med rusavhengighet.

Økt belastning på andre tjenester fordi kommunale og regionale tjenester vil måtte ta imot flere pasienter, uten at det er budsjettert ressurser til dette.

Tap av arbeidsplasser og kompetanse når dyktige fagfolk mister jobben, og lokalmiljø mister en viktig arbeidsplass.

Som ideell aktør vil Kirkens Bymisjon aldri levere et tilbud som går på bekostning av tilbudet til pasientene eller våre ansatte. For vi vil ha dedikerte ansatte, som blir i virksomhetene over år og skaper stabile og gode tjenester for en sårbar brukergruppe. Det leverer vi i dag. Og det vil vi fortsette med. Men da må det offentlige ta innover seg at kvalitet må trumfe pris.

Den ferske forebyggings- og behandlingsreformen er nylig lagt fram. Om helseminister Jan Christian Vestre (Ap) mener alvor med at han vil forbedre helsehjelpen til rusavhengige, er det på tide å stoppe nedleggelsen av viktige behandlingsinstitusjoner nå.