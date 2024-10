Folket vil ha kjernekraft, men ikke Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En ny undersøkelse fra Norsk medborgerpanel viser at 6/10 nordmenn nå er for kjernekraft.

Samtidig har holdningen til regjeringens store kraftsatsing endret seg. I 2018 var 65% av befolkningen positive til vindkraft, nå er det kun 37% ifølge CICEROs egen klimaundersøkelse.

Befolkningen er nå langt mer positiv til kjernekraft enn vindkraft, men det virker som ikke vekker interessen til Støre og Co.

Det er ikke rart at folket er skeptiske til vindkraft, når det har feilet totalt. Det har kostet mer enn man trodde, det trenger oftere vedlikehold enn forventet, det tar enormt mye plass og energiproduksjonen er lavere enn ønsket.

I tillegg er ikke vindkraft tilpasset norske forhold. Vi har sett tilfeller hvor vindkraftverk har stått helt uten energiproduksjon på grunn av kulde.

Derfor har Fremskrittspartiet gjentatte ganger kommet med forslag på Stortinget om å få etablert kjernekraft, men uten hell, for hver gang stemmer de andre nei. De sier nei takk til lavere strømpriser, mer energi, og nei takk til å lytte til folket.

Selvfølgelig ønsker befolkningen energikilder som kjernekraft, som er tilpasset norske værforhold, som produserer store mengder energi, som tar lite plass og som ikke vil koste skjorta for skattebetalerne.

I motsetning til alle andre energikilder er kjernekraft så lønnsomt at private investorer står med lommeboka i hånda, allerede klare til å investere og legge penger i prosjektet. Jeg har til gode å se noen gjøre det med vindkraft.

Igjen ser vi at Regjeringen står i veien for folkets og investorenes ønsker. De velger heller å legge til rette for videre høye strømpriser, strømmangel og heller å satse på energikilder som hverken er lønnsomme eller produserer nok energi.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker ikke bare å ha flertall for kjernekraft blant folket, men også på Stortinget. Vi vil lytte til befolkningen og ekspertene, vi vil løse energiproblemene, og vi vil få etablert kjernekraftverk i Norge.

