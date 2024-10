Forbud mot tråling i ytre del av Oslofjorden er en katastrofe

Fiskeridirektoratet har sendt ut faglige råd om nye tiltak i Oslofjorden. Et av de tre alternativene som foreslås er totalforbud mot yrkesfiske og fritidsfiske i ti år.

Å frede ytre del av Oslofjorden totalt mot tråling vil være en katastrofe for fremtidens bærekraftige høsting av havet. Det betyr å rasere svært viktig infrastruktur og det betyr at vi mister kompetanse som er uhyre viktig for Oslofjorden – og for det vi skal leve av i fremtiden etter olja.

Det finnes mange uante muligheter for bærekraftig høsting av havet til industrielle formål som kan bli fremtidens miljøvennlige arbeidsplasser.

Utgårdskilen fiskerihavn på Hvaler er den største fiskerihavna i Sør-Norge øst for Lindesnes, med kort avstand til hovedstaden.

Mona Vauger Mona Vauger er ordfører i Hvaler kommune for Arbeiderpartiet. (Privat)

Videregående skole med blått naturbruk holder også til i havna. Det er interesse hos unge i dag til å ville satse på en arbeidsplass på havet i fremtiden. De er garantert lærlingplass på fiskebåt og undervisningen innebærer god kunnskap om økosystemer, biologi og bærekraft.

De ferske rekene du har på loffskiva kommer fra Utgårdskilen, de er bare timer gamle levert rett fra kokekjelen på en liten båt. Det er kort avstand fra havna og ut til fiskefeltene.

Det tar seg lekkert ut på Aker brygge med salg av fisk fra båt. Men det bidrar til en feil oppfatning hos folk flest – som tror at det fremdeles fiskes fisk i hele Oslofjorden.

På den måten høstes det miljøvennlig sunn og økologisk mat. Reker har lavt fettinnhold, men er rike på protein, vitamin D, vitamin B3, sink og er en god kilde til omega-3 fettsyrer. Å spise reker er mer miljøvennlig enn å spise en hamburger fordi CO2-ekvivalenten per kilo kjøtt er nærmere halvparten av klimakostnaden ved å produsere storfekjøtt.

De små fiskebåtene i Ytre Oslofjord har spesialtilpasset utstyr som ikke slipper fisk inn i trålen. Det fiskes ikke fisk kommersielt i Ytre Oslofjord. Derimot er det noen eldre fiskere i Indre Oslofjord, nord for Drøbak, som har fått dispensasjon til å fiske torsk.

Dette tar seg lekkert ut på Aker brygge med salg fra båt. Men det bidrar til en feil oppfatning hos folk flest – som tror at det fremdeles fiskes fisk i hele Oslofjorden. Dispensasjonen bør trekkes tilbake slik at torsken kan være fredet i hele fjorden.

Det finnes ikke industritrålere i Utgårdskilen eller i Oslofjorden i dag. Utgårdskilens rekefiskere har små båter. De fisker ikke en eneste fisk. Disse fiskerne er miljøvennlige. Og de vil man nå fjerne?

Nå vil noen politikere i hovedstaden innføre tråleforbud uten å ha satt seg inn i hva slags trålfiske det er i de områdene de vil frede. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sa fra talerstolen i Stortinget: «Før industritrålere inntok Oslofjorden kunne man fiske middagen sin fra bryggekanten».

Det er feil. Det finnes ikke industritrålere i Utgårdskilen eller i Oslofjorden i dag. Utgårdskilens rekefiskere har små båter. De har kort vei ut på felt og de har spesialtilpasset utstyr som er skånsomt mot havbunnen. De fisker bare på dypere vann, under 60 meter. De fisker ikke en eneste fisk.

Disse fiskerne er miljøvennlige. Og de vil man nå fjerne?

Et fiskeforbud i 10 år betyr å legge ned fiskerihavna i Utgårdskilen på Hvaler. Å legge ned betyr at vi mister infrastruktur og kompetanse. Det betyr et stort tilbakeskritt for omstilling til fremtidens bærekraftige marine næringer.

Fabrikktråler og liten reketråler Hvis Oslofjorden fredes for miljøvennlig tråling, vil store industritrålere fra våre naboland «støvsuge» områdene utenfor de foreslåtte verneområdene, mener Mona Vauger. Bildet viser en liten rød fiskebåt fra Utgårdskilen. Bak ligger en industritråler. (Bandholm)

Det forskes på plast laget av tang, kiselalger og på organismer med industriell verdi som skal gi vekst og arbeidsplasser i fremtiden. En del av de artene som skal dyrkes er filtrerende organismer som i tillegg gjør havet renere.

Egersund Trål i Utgårdskilen produserer hummerteiner som er 100 prosent nedbrytbare. Det fiskes krabbe, som er en delikatesse, og det plukkes stillehavsøsters som er attraktivt for farmasøytindustrien i Kina. Det forskes på å fremstille tekstilfarger av alger som er svært miljøvennlige sammenlignet med dagens miljøskadelig stoffer i tekstilindustrien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fiskerihavna i Utgårdskilen har den nødvendige kompetansen og infrastrukturen til å møte morgendagens bærekraftige industri, vekst og arbeidsplasser.

Et tråleforbud vil sørge for å bytte fremtidens planer om marin bioøkonomi med kapitalismens jakt på sjøboder, bygninger og brygger til privatisering og økt forbruk.

Om Fylkesnes freder hele Oslofjorden for vår miljøvennlige tråling, gir det konkurransefortrinn for store industritrålere fra våre naboland. De vil bruke store mengder diesel på å gå lange økter utenfor de tenkte verneområdene. De vil «støvsuge» områdene utenfor de foreslåtte verneområdene.

Dagens teknologi hjelper fiskerne til å fiske skånsomt og selektivt. Fiskerne tar også opp masse plast og søppel fra havet som de leverer i havna.

Fylkesnes sitt forslag om forbud vil gi store fordeler til de store fabrikktrålerne – som han ikke vil ha – når han utrydder de små fiskebåtene. De som driver det mest miljøvennlige trålfiske vi har her i landet.

De senere årene har det skjedd et paradigmeskifte når det gjelder fiskernes kunnskap og engasjement for naturmiljøet. For å overleve som rekefisker må du ha mye kunnskap om biologi, de forskjellige biotopene og sykluser.

Med dagens teknologi har fiskerne hele tiden innsikt i det undersjøiske landskapet og de ser nøyaktig hvordan trålen ligger i vannet. De ser fiskestimer og liv, som selvfølgelig ikke fiskes, men snarere gir fiskerne glede, tro og håp for fjordens fremtid.

Det er nettopp i fiskeriet kunnskapen for en frisk Oslofjord og en bærekraftig høsting av havet ligger.

Dagens teknologi hjelper fiskerne til å fiske skånsomt og selektivt. Fiskerne tar også opp masse plast og søppel fra havet som de leverer i egen container i havna vår. Fiskerne er ute fem dager i uken hele året. Ingen andre kjenner fjorden bedre!

Det er mye kunnskap som går tapt fordi forskere ikke involverer fiskerne i sin forskning. Fiskerne og forskerne må snakke sammen om fremtiden til Oslofjorden.

Det er viktig at vi ikke utrydder fiskeriet fordi det er nettopp her noen av løsningene og kunnskapen for en frisk Oslofjord og en bærekraftig høsting av havet ligger. Her har vi kunnskap og løsninger for det vi skal leve av etter olja.

Fiskerne må ikke utryddes, de må være med på laget når vi sammen skal redde Oslofjorden!