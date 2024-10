Det er vi som er de kriminelle i samfunnet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dag etter dag diskuterer vi hvordan vi kan gjøre vårt land, kjære Norge, til et bedre sted å bo. Men ny politikk og upålitelige politikere har trukket oss i motsatt retning.

Kriminaliteten blant unge har aldri vært et like stort problem som nå, og det starter i en mye yngre alder enn vi noensinne har sett. Det merkes tydelig i nabolagene våre.

Det er utfordrende å finne en løsning som alle kan slutte opp om, men om jeg kunne valgt ett tilbud, så er det å styrke fritidsklubbene.

I Oslo har vi mer enn 70 etablerte fritidsklubber og nasjonalt er det mer enn 300 som tilbyr en rekke gratis og uforpliktende aktiviteter. Aktiviteter som er drevet av erfarne ungdomsarbeidere med profesjonelt utstyr.

Det er sløsing av kommunale og nasjonale midler om vi ikke støtter disse fritidsklubbene. Men viktigst av alt så svikter vi barn og unge som ikke har andre tilbud.

Fritidsaktiviteter er ikke gratis. Det er heller ikke gaming-rom, dansesal, og proft dj-sett, men på klubbene får du bruke disse tilbudene helt uten at det koster deg noe.

At en ungdom bygger interesser, finner venner og lærer mer om seg selv, er blant de viktigste faktorene for å forebygge kriminalitet. Det er én brikke i et gigantisk puslespill.

Dessverre er disse tilbudene underfinansiert lokalt i Oslo, men også på nasjonalt nivå. Vi har flere eksempler på at enkelte fritidsklubber står i fare for å legges ned fordi bydelene eller kommunene ikke har midler å avse.

Det er vi som er kriminelle i dette samfunnet, hvis vi ikke gjør mer for de som trenger det mest. Oslo er den byen som har de største forskjellene mellom rikdom og fattigdom, og disse tilbudene er helt avgjørende for en god oppvekst i byen vår.

Vi står overfor et av de største problemene Norge har, og hvert minutt er et kritisk minutt.

Jeg har selv vært aktiv bruker av fritidsklubber i Oslo, og det er ikke noe jeg angrer på. Jeg skulle ønske det var flere ungdommer som kunne ta i bruk disse tilbudene.

Fritidsklubber er ikke hele løsningen, men det er det nærmeste vi kommer slik politikerne våre prioriterer i dag.

Ser vi på rapporter og forskning som det NTNU har utført, så forstår vi at det er positivt å satse på fritidsklubber og at det fortjener mer anerkjennelse.

Flere ungdommer driver med kriminalitet som vold og ran.

Vi ser stadig flere tilfeller av dette på nyhetene og i Facebook-innlegg der ofre forteller sin historie.

Det er på tide å føre en politikk som faktisk funker, for det vi gjør i dag er åpenbart ikke godt nok.

